В северната афганистанска провинция Балх талибанските власти са наредили имената на жените да не се вписват в официални документи, а да се заменят с общото обръщение “Биби“, съобщава швейцарският вестник Le Temps. В някои случаи вместо имената си жените дори са били вписвани с унизителни названия на животни, като “коза“ или “крава“ твърдят правозащитници, цитирани от издания като The Guardian и El País . Мярката, за която сигнализират правозащитниците и медиите, се отразява и върху медицинските досиета и рецепти, което поставя под въпрос идентичността на жените в административния и здравния живот. Още: Ще им видят жените: Талибаните забраняват прозорците

Марката заплашва не само правата, но и здравето на жените

Разпореждането е въведено на местно ниво в провинция Балх и задължава служителите да използват “Биби“ вместо личното име на жената в официални записи, включително в здравни документи и рецепти. Няма потвърждение дали мярката е въведена в цялата страна, нито дали се прилага повсеместно във всички институции.

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Правозащитници и активистки предупреждават, че заличаването на имената има не само символично, но и сериозно практическо значение. Когато десетки пациентки в болница или аптека фигурират под едно и също наименование или номер, нараства рискът от объркване на диагнози, рецепти и лечение, а доказването на родителство или правни претенции става по-трудно. Още: Жените нямат равни права на наследство с мъжете: Дирекцията по религиозните въпроси на Турция

Имената им да не се произнасят публично

Отказът личните имена на жените да се произнасят публично или да се записват официално стъпва върху стари племенни и патриархални навици, при които жената често се определя само чрез родствената си връзка с мъж - като съпруга, дъщеря или майка. Активисти припомнят кампанията #WhereIsMyName, започнала през 2017 г., която доведе до промяна през 2020 г., позволила имената на майките да присъстват в документите на децата им. Още: На всеки 10 минути по света е убивана по една жена След завръщането на талибаните на власт през 2021 г. жените и момичетата в Афганистан са изправени пред растяща мрежа от забрани - от достъпа до образование и работа до свободното придвижване и медицинската помощ. Ограничаването на самото им име в официални записи превръща правото на лична идентичност в една от най-острите линии на сблъсък в страната. Още: Мерил Стрийп: Една котка в Афганистан има повече свобода, отколкото една жена (ВИДЕО)