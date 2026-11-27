Иран обвини Украйна, че е отговорна за последствията от атака с дрон, при която загинаха двама италиански граждани. Те са работели за германския оръжеен концерн Rheinmetall, най-голямата оръжейна компания в Европа. Атаката стана в Кувей - Още: Италианци са убити при атака на дронове в Кувейт
The New York Post съобщава, че според иранците в случая украинците са искали да въвлекат Европа в конфликт с Иран и да демонстрират на американския президент Доналд Тръмп колко полезен съюзник са. Затова, според версията на Иран, Украйна е извършила атаката, използвайки свои експерти, пристигнали в Близкия изток, за да предават ноу-хау как да се противодейства на иранските дронове.
Само че италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни изрично заяви, че дронът, използван при атаката, е произведен в Иран. "Иранците твърдят, че дронът не е изстрелян от иранска територия, но, както знаете, прокситата на Иран, всички съюзници на Иран, разполагат с ирански дронове. Ще има разследвания и иранците заявиха, че са готови да участват в анкетна комисия заедно с нас и Кувейт. Ще видим", каза той. И уточни, че убитите италианци са работели по поддръжката на радар, принадлежащ "на германска компания, която развива дейност и в Италия". Таяни пак повтори, че е абсолютно недопустимо държави от Персийския залив, които не са част от войната в Иран, да бъдат въвличани в нея - ОЩЕ: Тайният план на Иран за ескалиране на войната
Italian Foreign Minister Antonio Tajani: According to the investigations carried out by the Kuwaitis, the drone was manufactured in Iran. The Iranians say it was not launched from Iranian territory, but, as you know, Iran’s proxies, all of Iran’s allies, have Iranian-made drones. There will be investigations, and the Iranians have said they are ready to participate in a commission of inquiry alongside the Italians and Kuwaitis. We will see.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Italian Foreign Minister Antonio Tajani: We had two innocent victims. They were two civilians working on the maintenance of a radar belonging to a German company that also has a presence in Italy. That was what they were doing. Unfortunately, these civilians became victims of this drone attack. What is happening to the Gulf countries, which are not party to the war but are being constantly attacked, is unacceptable.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026