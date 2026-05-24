В Турция: Водни оръдия, димки и барикади

Турската полиция използва димки и водни оръдия при партийната централа на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – в Анкара, за да влезе в нея и да въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в работния му офис, съобщиха турски медии, които предават от мястото. Централата на НРП беше блокирана от няколко дни от привърженици на досегашния председател на партията Йозгюр Йозел, предава БТА.

На 21 май Апелативният съд в Анкара постанови отмяна на 38-ия конгрес на партията през 2023 г. и като следствие от това – отстраняването от длъжност на досегашния партиен председател Йозгюр Йозел и възстановяването на предишния лидер на НРП Кемал Кълъчдароглу. Решението беше аргументирано с това, че гласуването за избор на ръководство е било опорочено чрез подкупи и обещания за други облаги на делегатите. НРП обжалва мярката пред Висшата избирателна комисия, Върховния касационен съд и Анкарския апелативен съд. Апелативният съд и Висшата избирателна комисия отхвърлиха жалбата на НРП.

Барикада от няколко дни

Хората на Йозел са се барикадирали от няколко дни в централата с кресла, врати и други подръчни предмети, съобщават местните медии. Полицаите обаче са нахлули днес през странични входове на централата, като са използвали димки и сълзотворен газ, за да разпръснат привържениците на досегашния партиен лидер. Според информация на медиите от сградата се носи гъст дим, а служителите на реда са употребили груба сила, за да разпръснат поддръжниците на Йозел.

Междувременно Йозгюр Йозел съобщи чрез вестник „Джумхуриет“, че полицаите атакуват „много силно и жестоко“. „Не знам колко ще можем да издържим, но ще се съпротивляваме, докато ни стигнат силите“, заяви той.

Преди влизането на полицаите в сградата по двама представители на двата лагера в НРП – привърженици съответно на досегашното и на възстановеното ръководство – имаха среща при вътрешния министър на Турция Мурат Чифтчи, но не е било постигнато решение на проблема.

Отменена е била и предвидената среща между Кълъчдароглу и Йозел, а напрежението пред централата на НРП продължава.

По информация на Асошиейтед прес полицията е щурмувала партийната централа на НРП, като е използвала сълзотворен газ и гумени патрони. Според съобщения в турските медии, цитирани от агенцията, полицейското присъствие около сградата се е увеличавало постепенно от сутринта, а адвокат на Кълъчдароглу е изпратил искане до полицията в Анкара да подпомогне опразването на централата. Валията на Анкара е излязъл с официално изявление с одобрение на това искане.

