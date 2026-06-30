Вулкан изригна 4 пъти в Индонезия, има опасност за хората (ВИДЕО)

Четири нови изригвания на вулкана Семеру са се случили в провинция Източна Ява, съобщи Центърът по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия в Индонезия, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Изхвърлената от вулкана пепел достигна височина от 800 м над върха на вулкана, или 4 476 м над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Още: Тревога в Индонезия: Вулканът Левотоби изригна за шести път (ВИДЕО)

От центъра препоръчаха на жителите на близките райони и на туристите да не се приближават до кратера на разстояние по-малко от 5 км поради риска от изхвърляне на нагорещени камъни, както и предупредиха за риска от изтичане на лава.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3 676 м над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява. Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ се от 18 хил. острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен. Още: Защо някои вулкани избухват, докато други изригват лава: Учените изненадаха с откритието си