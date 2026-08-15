Талибаните прокудиха САЩ от Афганистан, но 5 години по-късно ги искат обратно

Пет години след изтеглянето на американските сили от Афганистан талибанското правителство отправя публичен призив към САЩ да възстановят дипломатическото си присъствие в страната и да инвестират в нейната икономика, но без военно присъствие. Афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки заяви пред The New York Times, че „главата на войната е приключила“ и че Кабул иска отношения със САЩ, основани на взаимно уважение и конструктивно сътрудничество.

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Талибаните искат САЩ да инвестират в Афганистан след разрив в отношенията и сближаване с Русия

По думите му - Вашингтон може да отвори отново посолството си, да поддържа дипломатическо присъствие и да инвестира в минералните богатства, язовирите и пътната инфраструктура на страната.

Още: Инициативата е част от дългогодишните усилия на талибаните да изведат Афганистан от международната изолация. През последната година те задълбочиха отношенията си с Русия, сключиха търговски споразумения със страни от Централна Азия и поддържаха контакти с държави от Персийския залив, Сирия и Европа. Според бивши американски и афганистански представители възстановяването на отношенията със САЩ би било най-голямото дипломатическо постижение на талибаните.

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Талибаните твърдят, че са възстановили реда и сигурността в страната, ограничили са корупцията и са създали условия за чуждестранни инвестиции. Въпреки това опитите им да възстановят отношенията с Вашингтон са в застой. През последната година администрацията на Доналд Тръмп допълнително се дистанцира от Кабул, като се сближи с Пакистан, влезе в конфликт с Иран и наложи ограничения върху афганистанските граждани, включително спиране на издаването на визи и забрана за пътуване до САЩ.

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Исканията на Тръмп, които талибаните отхвърлят

Талибаните, от своя страна, са отхвърлили публично отправените от Тръмп искания - сред тях са връщането на контрола върху военновъздушната база „Баграм“, връщането на американското оръжие, оставено в Афганистан, и освобождаването на американски затворник, за чието задържане те отричат да носят отговорност.

Държавният департамент на САЩ отхвърля перспективата за нормализиране на отношенията, заявявайки, че талибаните не са успели да направят Афганистан по-стабилен и не са изпълнили ангажиментите си в борбата с тероризма. Според Вашингтон терористични групи продължават да използват Афганистан като база за атаки. САЩ поддържат контакти с талибаните само когато това е в интерес на американския народ.

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Талибаните правят опит за сближаване и с Европа

Паралелно с опитите за диалог със САЩ - Афганистан търси по-тесни отношения с Европа. Външният министър Мутаки потвърди пред NYT, че Кабул води преговори с европейски държави за миграционни споразумения. През последните месеци са проведени двустранни срещи с Германия и Франция, а през юни афганистанска делегация се е срещнала в Брюксел с дипломати от 15 държави от ЕС. Обсъждано е връщането на афганистанци, чиито молби за убежище са били отхвърлени, както и на осъдени престъпници.

Така талибаните продължават усилията си за международно признаване и икономическо отваряне на Афганистан, но засега Вашингтон остава дистанциран, а отношенията между двете страни са далеч от нормализиране.

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