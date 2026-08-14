Нетаняху нарече Великобритания "Ислямска република Великобритания" (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обиди Обединеното кралство, наричайки го "Ислямска република Великобритания". Думите на Нетаняху рискуват да изострят дипломатическите търкания на Тел Авив с Лондон, който в исторически план е винаги бил сериозен партньор на Израел.

В подкаста "Мелех Блицер Хаим", воден от Ави Харуш, израелският премиер се оплака от променящите се европейски нагласи към страната му. Той противопостави съвременната британска политика от ерата на Рандолф Чърчил - журналист, който отразяваше Шестдневната война благосклонно за Израел. "Намерете това във Великобритания днес, в това, което се нарича Ислямска република Великобритания. Намерете го", избухна Нетаняху.

Той стигна и по-далеч: "Някои казат, че първата ислямска република с ядрени оръжия ще бъде Ислямска република Великобритания".

Netanyahu on Britain:



You might call Britain the "Islamic Republic of Britain."



Someone said that the first Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain.



We’re making sure there won’t be another one—you know, in Iran. pic.twitter.com/EmLpSvYtxu — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Коментарите подчертават нарастващата дипломатическа пропаст между Тел Авив и британското правителство. Под ръководството на Анди Бърнам, управляващата Лейбъристка партия поддържа силно критична позиция по отношение на израелската политика, въпреки че всеобхватните двустранни връзки технически остават непокътнати.

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Не само Палестина: Ливан е на дневен ред

А междувременно, Великобритания вече е част от кратък кратък списък с държави, оценявани като гаранти за наблюдение и проверка на разоръжаването на "Хизбула" в Южен Ливан. Другите държави са Италия, Швейцария и Индонезия. Изборът е резултат от преговори на високо ниво с главен посредник САЩ, проведени в Рим между израелски и ливански представители.

Съгласно предложената рамка, която се основава на споразумение от юни, поетапното изтегляне на израелската армия от Южен Ливан ще стане при пълното разоръжаване на "Хизбула". Израелските военни в момента поддържат 10-километрова зона за сигурност в Южен Ливан, настоявайки, че няма да се изтеглят, докато разоръжаването на "Хизбула" не бъде напълно потвърдено. Четирите държави, включени в краткия списък, евентуално ще помагат за оформянето на оперативните параметри на механизма за проверка, ще предоставят надзорен персонал или ще разположат военни части за провеждане на инспекции на място. Основен оперативен проблем са инспекциите на селата, където израелските преговарящи изискват достъп за инспекция на частни жилища. Ливанските военни се противопоставиха на широкомащабни претърсвания на жилища без индивидуални законови заповеди, позовавайки се на рискове от провокиране на вътрешен конфликт в южните територии.

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Ливанско представителство потвърди, че с Израел са се споразумели за потенциални държави-участници, въпреки че окончателният избор е на Вашингтон.

Въпреки че разговорите все още са в ранен етап, източник с непосредствена информация за преговорите определи дипломатическите перспективи като "предпазливо оптимистични". Говорител на британското външно министерство заяви, че Лондон е готов да подкрепи усилията "за деескалация на напрежението и дългосрочна сигурност, особено в Южен Ливан".

Всяко международно разполагане на военни части би изисквало официален мандат, най-вероятно иницииран чрез покана от ливанското правителство съгласно одобрена от Израел рамка. Дипломатически източници посочват, че както Вашингтон, така и Израел се противопоставят на участието на ООН, докато европейските столици може да отхвърлят надзора от предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет на мира.

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