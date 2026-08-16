България е намесена в оръжейна доставка към Украйна, за която Русия сериозно се ядоса (ОБЗОР - ВИДЕО)

Българска оръжейна компания се оказа в списък на американското правителство за доставка на оръжия за Украйна, за които Турция е поискала специално разрешение от САЩ. Това става ясно от документа за поръчката в официалния сайт, който публикува документите на федералното правителство във Вашингтон, Конгреса и съдебната власт. Става въпрос за информацията, разпространена по-рано този месец от украинското военно-информационно издание "Милитарни" - че Украйна ще купи от Турция артилерийско оръжие американско производство, включително 70 ракети ATACMS и 12 реактивни системи за залпов огън М270, както и над 2500 броя 227-милиметрови артилерийски ракети с касетъчни бойни глави и 47 хиляди 203-милиметрови артилерийски снаряда с касетъчни бойни глави.

Още: Русия заплаши Турция и САЩ заради доставките на оръжие за Украйна

Сделката възлиза на стойност 283 милиона долара, а администрацията на Доналд Тръмп я подкрепя. Тя ще се смята за одобрена, ако Сенатът или Камарата на представителите - горната и долната камара на Конгреса - не възразят в рамките на 30 дни. Протоколът е от 6 август.

Препродажбата обаче предизвика острата реакция на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Москва е поискала от Вашингтон и Анкара официално обяснение. Подобен трансфер би причинил "сериозна вреда (...) на нашите двустранни отношения с Вашингтон и Турция", обяви Захарова. Опитите на САЩ и Турция да използват мироопазваща реторика, докато едновременно с това доставят оръжие на Украйна, неизбежно "подкопават взаимното доверие", оплака се тя.

💩 Moscow demanded explanations from the U.S. and Turkey over the possible transfer of ATACMS missiles and cluster munitions to Ukraine



Human Rights Watch previously reported that Turkey had asked the U.S. for permission to transfer weapons to Ukraine, including cluster… https://t.co/1JXWZ3m2ZA pic.twitter.com/wymS7A45Ok — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Още: Руският дипломат, похвалил Радев и България, ядоса Румъния - съседите изригнаха срещу кремълската пропаганда

През тази седмица и правозащитната организация Human Rights Watch се противопостави на продажбата на касетъчни боеприпаси на Украйна, като припомни, че те са забранени от 112 държави. Организацията освен това посочи, че въпросните боеприпаси са остарели, неточни и ненадеждни, както и че могат да причинят непредвидими поражения на цивилното население.

Участието на българска фирма в планирана оръжейна продажба за Украйна

В протокола, който е официално уведомление от Държавния департамент на САЩ до Конгреса относно препродажбата, пише следното: "Сделката, описана в приложеното удостоверение, включва окончателно прехвърляне на (12) пускови установки от системата за многократно изстрелване на ракети (MLRS) M270, (2 524) неуправляеми ракети M26 от типа „Усъвършенствани конвенционални боеприпаси с двойно предназначение“ (DPICM) и (47 000) 203-милиметрови DPICM-гаубични снаряда към правителството на Украйна чрез турските частни дружества MKE A.Ş., ASFAT A.Ş. и ARCA Savunma San. Tic. A.Ş.; българското частно дружество VTIC International Ltd.; и американските частни дружества Pansophico и Patriot Defense Group. Това прехвърляне е в съответствие с целите на САЩ в областта на помощта за сигурност".

Още: Украинската армия разби американската с дронове: Тайните за успеха

VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД) е българска отбранителна компания, създадена през 2014 г. и регистрирана в София. Историята на VTIC International води началото си от създаването на VTB EXPORT IMPORT JSC. Първоначално дружеството е било притежавано и управлявано от генерал-лейтенант Васил Василев, който в продължение на редица години е бил военен аташе и дипломат в различни държави. Освен това той е заемал различни длъжности, включително ръководител на Българския военен комплекс, началник на логистиката и други. Впоследствие компанията е реорганизирана като VTIC International LTD, която е собственост на Петър Василев и се управлява от него - той е внук на генерал-лейтенант Васил Василев, става ясно от сайта на фирмата.

VTIC International LTD развива търговска дейност в световен мащаб, включително, но не само, в Европа, САЩ, Африка, Близкия и Средния изток.

Припомняме, че правителството на Румен Радев спря оръжията за Украйна от складовете на българската армия, но продажбите от нашия военнопромишлен комплекс продължават.

Още: Парите за оръжия в Украйна: Непокрити аванси, но похвала от САЩ за финансите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия не спира да усъвършенства оръжията си, но Украйна отговаря

Русия в момента произвежда повече атакуващи безпилотни летателни апарати „Геран-4/5“ с реактивни двигатели, отколкото „Геран-2“, съобщи междувременно украинското военно разузнаване пред изданието „Милитарни“. Настоящото месечно производство се оценява на около 3000 броя „Геран-4/5“ - руската версия на иранските "Шахед" - спрямо 2800 броя „Геран-2“. Според украинското военно разузнаване Русия е пренасочила част от производствения си капацитет към вариантите с турбореактивни двигатели, които се появяват все по-често по време на атаките срещу Украйна. През юли тя е използвала пет пъти повече безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели, отколкото през юни, гласят данни на украинските военновъздушни сили. Тези дронове са доста по-трудни за прехващане.

Russia is now producing more jet-powered Geran-4/5 attack drones than Geran-2s, Ukraine’s HUR told Militarnyi. Current monthly production is estimated at around 3,000 Geran-4/5s versus 2,800 Geran-2s. HUR says Russia has shifted part of its production capacity toward… pic.twitter.com/MZ1yrfvWGI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2026

Има и данни, че руските сили са започнали да използват „дронове за засада“. Според украинския специалист по военните технологии Серхий Бескрестнов ("Флаш") такива дронове могат да бъдат оборудвани с микрофони. Дронът каца и се скрива извън зрителното поле на водача, след което „слуша“ пътя и засича шума от приближаващи се превозни средства. Безпилотният летателен апарат може да остане в засада с часове и да се активира, когато превозно средство навлезе в обхвата му.

Още: Лавров говори като Радев за "антифашизма" и заплаши Украйна с унищожаване на западната помощ (ВИДЕО)

🤬 Russian forces have begun using “ambush drones”



According to communications specialist Serhii Beskrestnov, such drones can be equipped with microphones.



The drone lands and hides out of the driver’s line of sight, then “listens” to the road and detects the sound of… pic.twitter.com/qFRoSGav3d — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Украинската компания Fire Point пък публикува подробни кадри на своята крилата ракета FP-5 "Фламинго". Компанията твърди, че тази безпилотна система, изстрелвана от земята, може да пренася до 1150 кг полезен товар на разстояние до 3000 км, и я определя като най-голямата в своя клас. Тя може да действа денем и нощем в условия на активна електронна война, а многократно използваемите пускови установки намаляват разходите за разгръщане.

Fire Point released detailed footage of its FP-5 Flamingo cruise missile. The company says the ground-launched unmanned system can deliver up to 1,150 kg over a range of up to 3,000 km, calling it the largest of its class. It can operate day and night under active electronic… pic.twitter.com/pB4NV5hfr9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2026

Още: Край с руския Starlink и всички космически програми? Фаталният украински удар с "Фламинго"

А руският "сенчест флот" продължава да се пази от украинските дронове с мрежи срещу тях, поставени на корабите:

🚢 Russia’s “shadow fleet” is in its Mad Max era



Ships are being covered in anti-drone nets in an attempt to protect themselves from attacks and somehow improve their chances of survival.



Do you think it’ll work? pic.twitter.com/YnivjddmO6 — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Запасите от противоракетни системи „Пейтриът“ (Patriot) в Украйна са на критично ниско ниво, което не позволява на Киев да отблъсне последните руски атаки с балистични ракети, предупреждават от Financial Times. Тъй като Русия увеличава производството на ракети в навечерието на зимата, а запасите на САЩ и съюзниците им са изчерпани, Украйна се опасява, че нейната противовъздушна отбрана, както и набраната напоследък инерция на бойното поле, могат да се срутят без спешно попълване на запасите.

Още: NYT: Путин преследва разпад на НАТО и ЕС до края на 2026 г., основната му цел е Молдова

Франция, Германия и Великобритания работят по формат за бъдещи преговори между Русия и Украйна

На фронта на дипломацията, доколкото такава може да съществува с отказващия да сложи край на войната си диктатор Владимир Путин, Франция, Германия и Великобритания работят по формат за бъдещи преговори между Русия и Украйна, за да гарантират, че Европа ще има място на масата за дискусиите, съобщава The New York Times. Франция и Германия поемат водещата роля в тези усилия, докато Великобритания проявява по-голяма предпазливост във връзка с отношенията с Тръмп.

Европейските официални лица искат да попречат на Вашингтон и Москва да сключат споразумение зад гърба им, пише в материала и се посочва, че няма особени признаци, че Путин е готов за сериозни преговори. А на 15 август "духът от Анкъридж" навърши една година - става въпрос за измисленото от Москва "споразумение" със САЩ за мирния процес в Украйна, договорено между Путин и Тръмп по време на срещата им в Аляска през 2025 г. Кремъл постоянно тръбеше, че е имало договорка и че Вашингтон е разбрал исканията на Русия, но Щатите категорично отрекоха.

The “Spirit of Anchorage” could have turned one today — but it has already evaporated



On August 15, 2025, Putin and Trump met in Alaska. The specific agreements reached at the summit were never officially disclosed, but Russian officials spent months talking about the mysterious… pic.twitter.com/mpnzib75VT — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Още: Пророчески думи на Горбачов: Путин е обречен. Ние също

Киев пък опровергава един от основните аргументи на Кремъл, твърдейки, че Русия може да не успее да превземе останалата част от Донецка област дори до 2027 г. Според украинското издание Kyiv Independent украинското посолство във Вашингтон е предоставило на администрацията на Тръмп поверителна оценка на обстановката на бойното поле. В нея се посочва, че плановете на Москва да превземе цялата Донецка област, следователно и целия регион на Донбас, може да се отложат за след 2027 г.

С други думи, любимият аргумент на Кремъл - „отстъпете сега, защото така или иначе ще го вземем по-късно“ - започва да се разпада. Русия изисква на преговорната маса това, което не успява да превземе от години.

Още: С един удар: Украински рейнджъри взеха трима пленници, но това, което откриха още, ги трогна

Украинският президент Володимир Зеленски наблегна на връзките с Европа за общата отбрана в контекста на мащабния военен парад в Полша. Той поздрави съседката на Украйна по повод Деня на полските въоръжени сили и годишнината от битката при Варшава, като припомни, че украинците са се сражавали рамо до рамо с поляците срещу болшевиките. „Ние помним как в тази битка се е решила съдбата на полския народ и държава и как благодарение на съвместните усилия е било спряно настъплението на болшевиките. Преди 106 години украинските войски помогнаха на полските защитници да защитят Варшава и да спрат настъплението на болшевиките на запад. И днес Москва трябва да бъде победена по същия начин", заяви Зеленски.

"Днес обединените усилия на нациите са също толкова важни. Днес също се решава съдбата на държавите - тази на Украйна и на нашите съседни страни. Ние помним колко много можем да постигнем, като си помагаме един на друг. Ние се борим за свобода", каза още държавният глава на Украйна.

The Polish military parade today was awesome the country has rapidly rearmed over the past years and showed to be incredibly strong with ground, naval and aerial forces in particular it showed many drones including completely autonomous ground fighting vehicles. pic.twitter.com/kIXEZ37pXC — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 15, 2026

Още: Небивал военен парад във Варшава с участието на съюзниците: Сериозен знак към Москва (ВИДЕА)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 95 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 август е имало 212 бойни сблъсъка спрямо 233 на 14 август. Руснаците са хвърлили 312 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 71 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3122 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 235 FPV дрона, което е с около 600 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

34 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление – то е било най-трудното на фронта за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, са станали 28 сражения. Още 21 руски пехотни нападения е имало северно от Константиновка, в Славянското направление. В Купянското направление, още на север, са станали 10 руски пехотни атаки. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 6 сражения, съобщават Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Още: Кой и как ще принуди Путин да моли за мир в Украйна: Китай и Турция, ако САЩ покажат ум (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната и руските военни блогъри продължават да преувеличават руските напредъци в направленията Олександровка и Гуляйполе като част от систематичните усилия на Москва в областта на когнитивната война, целящи да разпространяват твърдения за мащабни успехи с цел постигане на информационен ефект, анализира американският мозъчен тръст ISW - Институт за изучаване на войната. На 15 август руският министър на отбраната Андрей Белоусов публично инспектира Източната група на руските сили, а руското министерство на отбраната заяви, че групата е превзела Рибалско (югозападно от Олександровка) и 19 населени места като част от лятната си кампания.

Руският военен блогър „Воин DV“, който често публикува видеоматериали от зоната на отговорност на Източната група войски на Русия, пусна на 14 и 15 август голямо количество кадри, за които твърди, че са заснети между 12 и 14 август, показващи руски военнослужещи, развяващи знамена в Йегоровка, Березово, Калиновско, Малиевка, Степово, Новогеоргиевка, Новомиколаевка, Терново, Върбово, Олексеевка, Злахода и източно от Великомихайловка (всички югоизточно от Олександровка в Днепропетровска област); Воскресенка, Александроград, Зелены Хай, Мирне, Товсте, Новохасте, Пиддубне, Ялта и Запорожие (всички източно и североизточно от Александровка в Донецка област). И още - в Рибалско, Привилно, Рибно, Красногорско и Новогригоровка (всички югоизточно от Олександровка в Запорожска област), Новоселовка, Лугивско и Чаривно (всички югозападно от Гуляйполе в Запорожска област).

Още: "ЕС е Четвъртият райх": Лавров предупреди две наши съседки да внимават (ВИДЕО)

„Воин DV“ твърди, че публикуваните кадри са в отговор на неотдавнашни кадри с вдигане на украинското знаме, като вероятно има предвид съобщението на Украйна от 12 август, че в рамките на контраофанзивата в периода януари – август 2026 г. в посока Олександровка са били освободени 26 села. ISW прави оценка, че голяма част от кадрите, публикувани от „Воин DV“, не са достоверни, тъй като някои от тях вероятно са генерирани или променени с помощта на изкуствен интелект, докато други съдържат по-стари кадри, представяни погрешно като актуални.

Вчера блогърът заяви, че руските сили са превзели украински позиции на запад от линията Олександровка–Христофоровка (югозападно от Олександровка), пробили са украинската отбрана на запад от Ривно и Копани в посока Широки и Червони Яр (всички тези населени места се намират на север и североизток от Олександровка) и са напреднали на запад от Новоселовка. Друг руски военен блогър - WarGonzo - заяви на 15 август, че руските сили са напреднали в близост до Новоселовка, Долинка (северозападно от Гуляйполе) и Либицко, както и в посока Великомихайловка.

Моделите на докладване на руското министерство на отбраната и руските военни блогъри представят погрешно, че фронтовата линия се руши, което противоречи на наличните доказателства, категорични са анализаторите от ISW.

На фронта най-интензивното настъпление се води в посока Дружковка, твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". "Нашите части (33-ти полк, 150-а моторизирана стрелкова дивизия) продължават увереното си настъпление. Врагът е практически изтласкан от Райско (т.нар. „врата“ към Дружковка, между Краматорск и Константиновка - бел. ред.), а Новогригоровка, Новониколаевка и Петровка се превземат или се прочистват. Постигнати са успехи в някои райони на Олексиево-Дружковка. Пресечен е мостът „Казенни Торец“. В Дружковка високите сгради се разрушават с бомби FAB. Усилва се обстрелът по пътищата към Краматорск", твърди каналът.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс" пък обръща внимание на направлението към Добропиля. "Цялата обстановка по подстъпите към Добропиля от изток и юг се характеризира с масивен поток от негодници, които се опитват денонощно да проникнат в редиците на няколко армии чрез десанти и всякакви зелени площи, за да заобиколят нашите позиции и да напреднат колкото се може по-далеч. Понякога те просто се въртят в кръг, защото командването им не предоставя никаква информация за обстановката и задачите, не ръководи тази сган, а просто ги хвърля в л***ата без никакъв конкретен план за тях и действията им. Съдбата на цялата тази сган е приблизително една и съща, но броят на тези хора е изключително голям, което по някакъв начин създава проблеми на подразделенията, които държат отбраната", пише той в канала си "Офицер" в Telegram.

Вижте какво се случи с войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през нощта на 15 срещу 16 август: 600 дрона към Москва и областта: Украинците подпалиха два големи склада на Wildberries (ВИДЕО).