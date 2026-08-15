Недейте да заговорничите срещу нас: Талибаните празнуват 5-та година на власт

Афганистанските талибани днес отбелязват петата годишнина от завръщането си на власт. 15 август в страната е отбелязан като официален празник, а талибаните изтъкват какви постижения имат и призовават светът да не се колебае да си взаимодейства с тях.

Тази седмица улиците на редица градове и правителствени сгради в Афганистан са с украси и знамена, организирани са били конкурси по поезия и други мероприятия, съобщи ДПА. Афганистанският новинарски сайт „Толо нюз“ публикува кадри, на които се вижда как хеликоптер разпръсква цветя над Кабул.

Талибаните разпространиха изявление, в което се посочва, че Афганистан се стреми да съжителства с всички държави „в атмосфера на мир и спокойствие“ и призовават останалите държави да не заговорничат срещу Афганистан и „да зачитат неговата територия, въздушното му пространство и интересите му“.

Още: Пътят към депортациите: Има ли Германия тайна сделка с талибаните?

Външният министър Амир Хан Мутаки припомни, че войната със Съветския съюз и с водената от САЩ коалиция са приключили с изтеглянето на чуждестранните сили от Афганистан.

Делегация на талибаните в Молдова: Кой и защо ги е пуснал? (СНИМКА)