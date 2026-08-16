600 дрона към Москва и областта: Украинците подпалиха два големи склада на Wildberries (ВИДЕО)

Поредна нощ във войната в Украйна, в която не спират атаките с дронове и ракети - нови поразени логистични центрове на "руския Amazon" Wildberries, който според Киев помага с логистиката и съхранението на оръжия за руската армия. Ударите са в Московска област - по най-големия склад на компанията в Подолск и по още един неѝн обект в Домодедово. Местни жители съобщиха за нападенията, а впоследствие те бяха геолокализирани и потвърдени.

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Гори най-големият склад на Wildberries

Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA най-големият склад на Wildberries е обхванат от пожар след украинска атака в Подолск, Московска област. В нощта на 16 август кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалянето на десетки дронове, летящи към столицата, а читатели на канала в Подолск публикуваха кадри от въздушен удар и масивен пожар.

Въз основа на тях се установи, че пожарът е възникнал в логистичния комплекс, намиращ се на улица „Троицкая“ № 20, село Коледино, Подолск. Складът се простира на площ от над 200 000 квадратни метра. По-рано, на 28 юли, логистичният комплекс „Коледино3Пл“, намиращ се в непосредствена близост до този склад, изгоря в резултат на украинска атака.

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Гори още един склад в близост

Според друг анализ на ASTRA в Домодедово, пак Московска област, гори още един логистичен център вследствие на атака с украински дронове - склад № 15 в сортировъчно-логистичния комплекс „Северно Домодедово“.

Освен това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за трима ранени в района на Московската околовръстна магистрала в резултат на атака с украински дронове. „Трима души в близост до Московската околовръстна магистрала са ранени и получават цялата необходима помощ. Службите за спешна помощ работят на мястото, където са паднали отломките“, заяви градоначалникът.

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Той добави по-късно, че в периода от вчера вечерта до 6:30 ч. днес, 16 август, 600 безпилотни летателни апарата са летели в посока Московска област, като 201 от тях са били унищожени над региона. "Службите за спешна помощ работят на местата на падането", гласи още съобщението му в Telegram.

Гори и окупираният Донецк: трети пожар срещу верига търговски центрове през август

В окупирания от руснаците Донецк пък гори търговски център. Вечерта на 15 август очевидци публикуваха снимки на масивен пожар в търговския център „Галактика“ и съобщиха за полети на дронове. Въз основа на снимките анализатор от ASTRA е установил, че горящият център се намира в район Куйбишевски в Донецк.

Това е поне третият пожар във веригата търговски центрове „Галактика“ в окупираната "Донецка народна република“ (както Кремъл нарича украинската Донецка област) през август. В нощта на 9 срещу 10 август търговски център „Галактика“ в Макеевка беше атакуван и изгорен. Както съобщи държавната информационна агенция ТАСС, на 14 август украинска атака с дрон напълно унищожи търговски център в Енакиево, като според властите двама служители бяха ранени.

Ukrainian drones struck the Galaktika center in Russian-occupied Donetsk, with explosions reported at the site. A large blaze is ongoing. #Ukraine pic.twitter.com/ZNYNUfdQId — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2026

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Нападение на Русия срещу Украйна: има жертви

Един човек е загинал и шестима са ранени в украинския Кривой Рог - родния град на президента Володимир Зеленски - в резултат на нощна руска атака, съобщават властите. "Бяха атакувани промишлени обекти. Избухна пожар“, заяви Александър Ганжа, началник на областната администрация в Днепропетровския регион. По-рано през нощта на 16 август украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракетни удари в посока Кривой Рог.

Един човек е бил ранен при руска атака с балистични ракети в Киев през нощта, като са пламнали нежилищни сгради и автомобили, съобщиха властите и бързо направиха корекция - трима ранени. „В Оболонския район вражеска атака доведе до падане на отломки и пожари в нежилищни сгради на два адреса. В близост до една от сградите горят няколко автомобила. В район Голосеевски избухна пожар в нежилищна сграда“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По-рано през нощта той предупреди за руска атака с балистични ракети. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи по-късно за двама пострадали.

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