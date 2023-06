Взрив в завод за ракети в Анкара, има жертви (ВИДЕО)

Петима служители на завода са станали жертви на взрива, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано от "Хюриет". "Петима работници, които бяха под развалините, загинаха въпреки усилията на спасителните екипи", обявиха властите.

На място вече са парамедици и пожарникари, както се вижда от кадрите в социалните мрежи.

Заводът, в който е станал инцидентът, е на Корпорацията за механична и химическа промишленост. Той се намира в квартал Елмадаг в Анкара и работи, за да задоволи нуждите от ракети и експлозиви на Министерството на националната отбрана и на Министерството на вътрешните работи.

⚡️ There was an explosion at the missile factory in Ankara, — Ikhlas Haber Ajansı.



Paramedics and firefighters are on the spot.



