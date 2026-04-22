Тръмп е дал кратък срок на Иран: Намерете с кого да преговарям, или се гответе за бомби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава на враждуващите фракции в Иран кратък срок, за да се обединят зад едно цялостно контрапредложение за мир - в противен случай примирието, което той удължи на 21 април, ще приключи. Това съобщи американското издание Axios, позовавайки се на трима служители от САЩ. Един от тях посочва: „Тръмп е готов да даде още от три до пет дни примирие, за да позволи на иранците да се организират. Това няма да бъде безсрочно".

Разделителната линия в Иран: преговарящите срещу военните

Преговарящите от екипа на републиканеца вярват, че все още е възможно да се постигне споразумение за прекратяване на войната и за решаване на въпроса с остатъците от иранската ядрена програма. Но те също така се притесняват, че може да няма никой в Техеран, който да е с правомощията да даде съгласие.

Върховният лидер Моджтаба Хаменей почти е извън играта. Генералите от Иранската революционна гвардия, които в момента контролират страната, и местните политици са в открит конфликт по отношение на стратегията.

„Видяхме, че в Иран има абсолютна разделителна линия между преговарящите и военните, като никоя от страните няма достъп до върховния лидер, който не отговаря“, казва неназован американски служител.

Американските служители за първи път забелязали различията след първия кръг от преговори в пакистанската столица Исламабад, когато станало ясно, че командирът на Революционната гвардия генерал Ахмад Вахиди и неговите заместници са отхвърлили голяма част от това, което са обсъдили самите ирански преговарящи.

Разколът излезе на бял свят миналия петък. Когато външният министър Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток, Революционната гвардия отказа да изпълни решението и започна публично да го атакува. През следващите дни Иран не даде съществен отговор на последното предложение на САЩ и отказа да се ангажира с втори кръг преговори в Пакистан.

Разколът е отчасти следствие от убийството на Али Лариджани през март от страна на Израел - той бе секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран и имаше авторитета и политическото влияние да обедини процеса на вземане на решения в Техеран. Също така се смята, че от началото на 2026 г. беше получил пълната власт в страната от върховния лидер Али Хаменей, който пък бе ликвидиран малко преди самия него.

Заместникът на Лариджани - Мохамад Багер Золгадр, чиято задача е да координира действията между Революционната гвардия, гражданското ръководство и върховния лидер, - не е ефективен, смята американски представител.

Разочарование в преговорите

Последните часове бяха изключително разочароващи за Белия дом – особено за вицепрезидента Джей Ди Ванс, който вече беше опаковал куфарите си за Исламабад, за да води втори кръг мирни преговори. Вместо това той се озова в положението да чака генералите от Иранската революционна гвардия, които сега контролират страната, да позволят на председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и на външния министър Абас Арагчи да пътуват до Пакистан, за да се срещнат с него.

В понеделник вечерта изглеждаше, че иранците са дали зелена светлина на пакистанските посредници за преговори. До вторник сутринта този сигнал беше изчезнал, заменен от искане САЩ да вдигнат морската си блокада на иранските пристанища.

Пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които трябваше да летят от Маями до Исламабад, се върнаха във Вашингтон.

Във вторник следобед Тръмп се събра с екипа си по национална сигурност - Ванс, Уиткоф, Къшнър, държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, председателя на Общото командване генерал Дан Кейн и други висши длъжностни лица. В началото някои от съветниците на Тръмп не знаеха към кое решение се накланя той - масивен удар по енергийната инфраструктура на Иран или повече време за дипломация. В крайна сметка той избра второто, разказва Axios на база на информация от своите източници.

Тръмп вече не желае да използва военна сила

Няколко американски официални лица и сътрудници на Тръмп стигнаха до едно и също заключение - президентът смята, че САЩ са постигнали всичко, което могат във военно отношение, и искат да се изтеглят от все по-непопулярната война. Той няма да я възобнови, докато не изчерпи всички други възможности, добавя медията.

„Определено изглежда, че Тръмп вече не желае да използва военна сила и е взел решение да сложи край на войната“, казва източник от САЩ, близък до президента.

Ако обаче пакистанските посредници не успеят да осигурят участието на Иран в рамките на определения от Тръмп срок, военният вариант отново ще бъде на дневен ред.

Американски официални лица и пакистански посредници очакват Моджтаба Хаменей да прекъсне мълчанието си в следващите ден-два и да даде на преговарящите си ясни указания да се върнат на масата, твърди регионален източник.

В публикация в Truth Social във вторник вечерта Тръмп даде ясно да се разбере, че блокадата е основният му лост. „Иран не иска пролива Ормуз да бъде затворен, те искат да е отворен, за да могат да печелят 500 милиона долара на ден“, написа той. „Те казват, че искат да бъде затворен, само защото аз съм го БЛОКИРАЛ (ЗАТВОРИЛ!) напълно".

„Преди четири дни хора дойдоха при мен и казаха: „Господине, Иран иска да отвори пролива незабавно“, добави Тръмп. „Но ако направим това, никога няма да има споразумение с Иран, освен ако не взривим останалата част от страната им, включително и лидерите им!“.

