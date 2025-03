Мощно земетресение удари Нова Зеландия (ВИДЕО)

Край Южния остров на Нова Зеландия е регистрирано земетресение с магнитуд 6.8 по Рихтер, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), предаде АФП и БГНЕС. Трусът първоначално е регистриран с магнитуд 7.0 - и е станал в 14:43 ч. (местно време) на дълбочина 10 км от югозападния край на Южния остров на Нова Зеландия. То се е намирало на около 160 километра от най-близкото селище на континента. Според базирания в Хонолулу Тихоокеански център за предупреждение за цунами няма опасност от такова или незабавни съобщения за щети. Още: Силно земетресение разлюля Филипините

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 171 km W of #Riverton (New Zealand) || 10 min ago (local time 14:43:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/klWtbWFnlm

Новозеландската агенция за управление на извънредни ситуации заяви, че "оценява дали земетресението е предизвикало цунами, което може да засегне Нова Зеландия". "Ако на това място е възникнало цунами, то няма вероятност да достигне Нова Зеландия поне за един час", съобщиха от там. Нова Зеландия се намира на границата на две големи тектонични плочи и всяка година е разтърсвана от хиляди малки земетресения.През 2011 г. земетресение с магнитуд 6,3 изравни със земята обширни райони на Крайстчърч, като по данни на правителството загинаха 185 души.

BREAKING NEWS. M7 NZ. I predicted a massive earthquake in New Zealand earlier this month. I actually expected it was going to be larger, not ordinary size. It's been a while since it got a major earthquake.

I used a series of foreshocks I spotted days ago as pressure signals. pic.twitter.com/VKpJliRVgF