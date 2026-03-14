Русия засипа с дронове и ракети Киев и Украйна. Украинците подпалиха кораб и рафинерия, атакуваха химически завод (ВИДЕО)

Точно седмица след като осъществи масирана комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, Путинова Русия „повтори упраженението“. Още около полунощ в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС съобщенията за увеличаващо се количество изстреляни далекобойни дронове от Русия, главно "Шахед", станаха повече, а впоследствие почнаха да излизат предупреждения за изстреляни от Русия ракети, включително противокорабните "Циркон" и "Оникс" и то от Крим.

Но не само – има данни за изстреляни балистични ракети "Искандер", крилати ракети Х-101, за поне два изтребителя МиГ-31 т.е. ракети "Кинжал". Във въздуха са вдигнати и руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160, а отделно има информация за изстреляни и ракети с морско базиране "Калибър".

Основната цел изглежда е Киев – украинският мониторингов канал "Труха" съобщи малко след 3:30 часа тази нощ, че по украинската столица са изстреляни поне 60 далекобойни дрона. Отделно, украинските ВВС и ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко предупредиха за изстреляни балистични ракети по града и областта. Изглежда и ракети "Циркон" са насочени към Киевска област.

Вече има и първи данни за резултата от атаката – убит е 1 човек и са ранени 8 души в Бровари, Киевска област. Информацията е от кмета на градчето Игор Сапожко, който изрично посочва в канала си в Телеграм, че става въпрос не просто само за дронове, а за ракетна атака.

Предупреждения за удари в Одеска област има от военновременния ръководител на областта Олег Кипер. Същото казва и ръководителят на Запорожка област Иван Федоров. Тепърва обаче ще излиза информация за последствията и разрушенията както и за мащаба на атаката.

Украйна не бездейства

Междувременно, Украйна също осъществи въздушна атака на руска територия. Атакувано е пристанище Кавказ в Краснодарския край – потвърдено от местния оперативен щаб е ударен кораб, ранени са трима души. На борда на плавателния съд е избухнал пожар, който бързо бил угасен, гласи информацията. И още – Афписката рафинерия също е пламнала, уж заради паднали отломки от дронове, а не директен удар, това е официалната версия. Вземат се мерки за гасене на пожара, добавя оперативният щаб на Краснодарския край.

Вече има геолокализирани видеокадри, които подсказват, че е ударена преработвателна мощност в рафинерията и не става въпрос само за паднали отломки от дронове.

Освен това, местни жители в Толяти, Самарска област, съобщават за нова атака с дронове срещу химическия завод „Куйбишев Азот“:

Засега руското военно министерство не е съобщило какъв е мащабът на украинската атака, точно както и украинските ВВС още нямат данни – но вчера, 13 март, между 8:00 часа и 18:00 часа над контролирана от руснаците територия са свалени 42 дрона, 33 от които над Белгородска област, според данните на руското военно министерство.

