Цял континент обяви палачинките за опасно оръжие

Палачинките вече не са просто вкусотия, обожавана и от малки, и от големи. В Австралия съдът се произнесе по делото на местна жителка, която нападна министър с палачинка. Инцидентът се случи през есента на 2023 г., когато 56-годишната брокерка на недвижими имоти Сузана Ли Милгейт нападна Наташа Файлс, която заемаше поста министър-председател на Северната територия, на пазара, съобщава "1 News".

Снимка: iStock

По време на нападението Милгейт ударила политика с навита палачинка, която се намирала в картонена кутия, в резултат на което Файлс получила синини по лицето. Жената обяснила действията си като протест срещу строгите карантинни мерки, които били въведени по-рано. Тя свидетелствала в съда, че съпругът ѝ е претърпял инсулт през януари 2020 г. и се нуждаел от операция, но не е успял да получи освобождаване от ваксинация.

Още: Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка

След инцидента Милгейт била лишена от лиценза си за брокер на недвижими имоти. По време на съдебното производство тя се е представлявала сама. Съдиите са заключили, че палачинката, хвърлена в лицето на министъра, може да се счита за оръжие за нападение, а действията на Милгейт са класифицирани като умишлено нападение. В резултат на това жената е осъдена на една година пробация. След обявяването на присъдата Милгейт е информирала репортерите за намерението си да обжалва решението, тъй като то може значително да затрудни връщането на лиценза ѝ за недвижими имоти.

Още: Без прясно мляко: Как да си приготвим любимите палачинки