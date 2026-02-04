Лейди Гага за малко да се откаже от "Грами", но направи зрелищно рок изпълнение (ВИДЕО)

Лейди Гага за малко да не се появи на сцената на наградите "Грами" 2026, които се проведоха в неделя, 1 февруари. Супeрзвездата представи рок версия на хита си "Abracadabra" и спечели две отличия. Според изпълнителния продуцент на шоуто Бен Уинстън, екипът на "Грами" не е бил сигурен дали Гага ще има възможност да репетира и да излезе на сцената. Той обясни, че само няколко седмици преди церемонията са мислели, че ще "загубят" изпълнителката от програмата, защото тя самата не е знаела как ще се справи предвид натоварените дни, свързани с концертите ѝ.

Снимка: Getty Images

Хит на още по-високо ниво

Това се случи само два дни след като Гага завърши поредица от концерти в Япония като част от турнето си "Mayhem Ball". "За разлика от всички останали, които имаха време да репетират извън сцената или с танцьорите си, бандата или креативния си екип, тя не можеше. Тя буквално беше на сцената", обясни Уинстън, цитиран от "People".

За да може изпълнението да се осъществи, Гага и екипът ѝ избраха рок версия на песента, съсредоточена върху "Mother Monster" на пианото, вместо "сто танцьори и голямото шоу". "Беше толкова различно, толкова оригинално, толкова зрелищно" допълни продуцентът.

Новата версия на "Abracadabra" е продуцирана от Андрю Уот, който е работил и по оригиналната песен. Уинстън сподели, че е получил демото "по средата на нощта преди няколко седмици". Когато го чул си помислил, че песента е "вдигната на ново ниво".

Гага присъства на наградите "Грами" 2026 с годеника си Майкъл Полански. Тя спечели две награди на церемонията: за Най-добро танцово поп записване за "Abracadabra" и за Най-добър поп вокален албум за Mayhem.

Турнето "Mayhem Ball" продължава с втори етап в Северна Америка от февруари до април.