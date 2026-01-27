Рекордна жега удари Мелбърн

Вълна от екстремни горещини в югоизточната част на Австралия предизвика горски пожари, принуди стотици жители на селски райони да се евакуират и доведе до рекордни температури, като в Мелбърн бе отчетен най-горещия ден от почти 17 години насам. Температурите в някои части на мегаполиса, който е столицата на втория по население щат Виктория, надхвърлиха 45 градуса.

ОЩЕ: 2025 г. - най-горещата в историята на Норвегия

Гореща вълна

Градовете в подрегиона Мали, разположен в северозападната част на щата Виктория, също отчетоха рекордни температури, достигащи 48,9 градуса, с което подобриха щатския рекорд за най-висока температура, сочат предварителни данни на Австралийската метеорологична служба.

Горещата вълна - най-тежката от 2009 г., когато горските пожари от Черната събота (7 февруари 2009 г.) отнеха живота на 173 души в щата Виктория - повиши опасността от пожари в някои части на щата до екстремна степен. Много от общините все още се възстановяват от големите горски пожари от началото на месеца, които също бяха предизвикани от гореща вълна.

Началникът на пожарната служба на към Горската служба на Виктория Крис Хардман заяви, че шест големи пожара са в разгара си, като три от тях са извън контрол. Хардман подчерта, че бързо разпространяващият се пожар в региона Отуей, югозападно от Мелбърн, е най-голямото предизвикателство за пожарникарите, като пламъците вече са изпепелили 10 000 хектара (24 000 акра) и са унищожили най-малко три имота.

ОЩЕ: Жеги, пожари, наводнения и човешката дейност зад тях: Битката срещу климатичните промени през 2025 г.

"Пожарникарите направиха невероятно много, за да опитат да овладеят пожара през нощта, но с настъпването на по-топлото време и инверсията, се появиха силни пориви на вятъра и пожарът излезе извън първоначалните граници", заяви той.

Хардман предупреди, че силни ветрове със скорост до 70 км/ч., прогнозирани за вечерта, могат да спомогнат за разпространението на пожара, застрашавайки домовете в близост. "Ще имаме силен вятър от юг, югозапад", каза той. "Пожарът ще се разпространи, ще се образува димен облак, огънят ще набере значителна енергия и ще настъпи огнен хаос", добави Хардман.

Службите за спешна помощ са посетили около 1100 домове и са изпратили текстови съобщения на около 10 000 телефона, призовавайки жители да напуснат региона.

В целия щат Виктория беше въведена забрана за палене на огън в опит на властите да намалят риска от нови пожари.

ОЩЕ: Най-горещият октомври за всички времена в Тайван

Организаторите на Откритото първенство на Австралия по тенис в Мелбърн заявиха, че провеждането на мачовете на открити тенис кортове и затварянето на покрива на съоръженията ще бъдат съобразени с протоколите за екстремни на горещини. Мачовете на хора в неравностойно положение бяха отложени.

Във вътрешността на щата Виктория температурите в някои селища подобриха местните рекорди. Температурите на летище "Хоуптоун" и в град Уолпуп в подрегиона Мали, на около 477 северозападно от Мелбърн, достигнаха 48,9 градуса - най-високата температура, регистрирана някога в щата.