Забраната за социални мрежи доведе до масово закриване на акаунти в Австралия

Meta е деактивирала 544 052 акаунта в Австралия в резултат на първата в света законова забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст, съобщи компанията в понеделник, цитирана от ДПА и БТА. В периода между 4 и 11 декември са били закрити 330 639 акаунта в Instagram, 173 497 – във Facebook, а 39 916 – в платформата Threads.

Новите правила

Новият австралийски закон, който влезе в сила на 10 декември 2025 г., забранява на лица под 16 години да имат собствени акаунти в 10 от водещите социални медийни платформи, сред които TikTok, Snapchat, Reddit и YouTube.

Засегнатите компании разполагат със срок от една година, за да въведат ефективни механизми за проверка на възрастта на потребителите. При установени нарушения законът предвижда глоби в размер до 49.5 млн. австралийски долара, или около 33 млн. щатски долара.

От Meta отбелязват, че прилагането на закона ще бъде "многопластов процес", който ще продължи да бъде усъвършенстван. В публикация в корпоративния си блог компанията посочва, че макар опасенията ѝ относно определянето на възрастта онлайн при липса на единен индустриален стандарт да остават, тя е ангажирана със спазването на законовите изисквания.

"Както вече сме заявявали, Meta е поела ангажимент да изпълни задълженията си и предприема необходимите стъпки, за да остане в съответствие със закона", се казва в съобщението.

Компанията призова австралийското правителство да работи "конструктивно с индустрията", за да бъде намерен по-ефективен дългосрочен подход. Според Meta вместо всеобхватни забрани следва да се въведат общи индустриални стандарти за сигурни, съобразени с възрастта и защитаващи личните данни онлайн преживявания.

От компанията допълват, че магазините за приложения следва да бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и да изискват родителско одобрение, преди деца да могат да изтеглят приложение. Това, по думите на компанията, е единственият начин да се осигури последователна защита на младите хора в цялата индустрия и да се избегне т.нар. "ефект на удари мишката", при който тийнейджърите мигрират към нови приложения, за да заобиколят ограниченията.