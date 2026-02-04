Сарафов сравни "Петрохан" с "Туин Пийкс": С намеци за педофилия твърди, че родители саботирали разследването

Случаят с тройното убийство край хижа "Петрохан" e с по-фрапиращи обстоятелства, отколкото тези в сериала „Туин Пийкс”, заяви пред медиите на 4 февруари изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов (заемащ поста дори след крайния срок, който законът отреди - 21 юли 2025 г.). Той каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която - по думите му - се е опитвала да изземе дейността на държавните институции, да провежда своя политика и свои действия.

Сектантска мрежа с педофилия?

"Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Има саботиране на разследването от родителите на децата", твърди Сарафов.

Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, той каза: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”".

Сарафов има предвид разследването около смъртта на трима мъже, намерени мъртви в хижа "Петрохан", с множество гилзи и оръжия около тях. Последната версия на МВР е, че загиналите са принадлежали към организация, която според директора на ГД "Национална полиция" Захари Васков е "затворено общество с елементи на секта" - това е една от версиите: Дървена мафия, секта или злоупотреба с деца: Полицията работи по тройното убийство край Петрохан.

Снимка: БГНЕС

Информацията, която разследващите дават, продължава да е оскъдна. Не се отрича, че има арестувани, но не се знае кои и колко са. Жертвите нямат криминално минало. Проверява се обаче дейността на тяхната организация, включително твърдение за "съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията", по думи на шефа на ГД "Национална полиция". Чака се аутопсия на телата, която да разкрие повече. Собственикът на хижата Ивайло Калушев и още едно лице са в неизвестност и са обявени за издирване.

Кметът на близкото село Гинци вече каза, че убитите били "хижари или рейнджъри". От МВР потвърдиха, че тримата са били членове на неправителствена организация, която през 2022 г. е сключила споразумение с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) "за опазване на природата в района". Става въпрос за „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“. Съоснователите Ивайло Калушев и Ивайло Ивано са споделяли публично, че участват в обучение на деца и младежи на спорт в природата.

Не е изключено Ивайло Калушев да е мъртъв, каза Сарафов

Борислав Сарафов потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е есемес на майка си, от който може да се направи извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е работа, която предстои”, каза Сарафов. Изготвят се експертизи, има много неизвестни, добави той, цитиран от "Нова телевизия".

Снимка: БГНЕС

Директорът на ДАНС Деньо Денев отхвърли твърденията, че служители на ДАНС са пристигнали в хижата в понеделник. Това е "импровизация на хората от селото, които не са различили служителите", смята Сарафов.

Самият Денев даде подробности за проверката, правена преди 2 години. Тя е започнала след сигнал от гражданин. „Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, и за неща като секта - да кажем, отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза той.

Запитан дали е нормално паравоенна организация да пази хижата, Сарафов смята, че не е. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор, насочи на друго място темата той.

Сандов вече заяви, че хората от въпросната организация са съдействали за разкриване на незаконни сметища, сеч и пожари. Той призова МВР да тръгне в тази посока.

