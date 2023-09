Безумна смърт: Гръцки екипаж изхвърли мъж от ферибот (ВИДЕО)

36-годишният мъж се удавил в района на пристанище Пирея, след като е бил избутан от членове на екипажа от фериботна рампа.

Пътникът тичал по рампата за товарене на ферибота Blue Horizon, която все още е била спусната, тъй като корабът се е канел тръгне.Той направил два опита да се качи на ферибота, като и при двата бил избутан от екипажа и в крайна сметка след като фериботът тръгнал, той изчезнал в морето между кораба и кея.

По този повод капитанът на ферибота и трима моряци са изправени пред обвинения в убийство заради смърт на пътник. ОЩЕ: Увеличават се жертвите на средиземноморския циклон „Даниел" в Гърция

Премиерът е ужасен

„Умът не може да го разбере, невъобразима трагедия, която никой морал не може да толерира“, каза министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис в публикация в социалните медии.

Той каза, че трагедията е изпратила шокиращо послание за комбинация от безотговорност и цинизъм, презрение и безразличие, която в крайна сметка се превръща в насилие. Той заключи, че „Държавата ще изпълни своя дълг в памет на Антонис“. ОЩЕ: Над 3 000 туристи са блокирани край Волос

