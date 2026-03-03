Европа струпва въоръжение в Кипър: След Гърция - Франция ще разположи фрегати и ПВО (ВИДЕА)*

Европа вече струпва въоръжение в Кипър след иранските атаки срещу британски военни бази в островната държава, която e член на Европейския съюз и негова външна граница. След като вчера Гърция разположи F-16 и фрегати, днес полуофициалната Кипърска информационна агенция (CNA) съобщи, че Франция планира да изпрати противоракетни и противодронови системи, както и фрегата в страната, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Междувременно Великобритания все още не е решила дали ще изпрати военен кораб HMS Duncan, който да защитава базата на Кралските военновъздушни сили Акротири в Кипър, заяви източник, близък до въпроса, във вторник, след като вестник „Таймс“ съобщи, че министри са обсъждали подобно разполагане.

(ОБНОВЕНО*)По-късно британският премиер Киър Стармър обяви разполагането на ракетния кораб HMS Dragon и изпращането на „хеликоптери с възможности за борба с дронове“ в Кипър, за да защитят британските военни бази на острова, една от които беше ударена от ирански дрон в неделя вечерта.

„Обединеното кралство е изцяло ангажирано със сигурността на Кипър и британския военен персонал, базиран на острова “, написа Стармър в социалната мрежа X след среща с кипърския президент. ОЩЕ: Великобритания праща военен кораб в Кипър (ВИДЕО)

Междувременно стана ясно, че Кипър е поискал помощ още от Германия и Италия.

Сърцето на Гърция е с Кипър

"Гръцката дипломация, както и обновените гръцки въоръжени сили, са поставени в служба на вселенския елинизъм. Днес нашето знаме и нашето сърце са в Кипър", заяви министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис в платформата Х.

Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού. Σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκονται στην Κύπρο. https://t.co/EopkNes3r5 pic.twitter.com/DKZ65Ugk1R — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 3, 2026

През това време министърът на отбраната Никос Дендиас потвърди подкрепата на Гърция за сигурността на Кипър по време на среща с президента на островната държава Никос Христодулидис във вторник, ден след като британската военновъздушна база на острова беше атакувана от дронове, пише Kathimerini.

„Това са трудни времена за нашия по-широк регион, но Гърция иска да заяви по най-категоричния начин – който включва както символика, така и съдържание – намерението си да предостави, доколкото е възможно, в рамките на своите сили и възможности, каквато и да е помощ, която може, на Кипър и кипърския народ“, каза Дендиас на кипърския президент в изявления пред пресата.

Христодулидес благодари на Дендиас и Гърция за незабавната помощ, казвайки, че „Гърция показва начина, по който Европейският съюз трябва да реагира“, заяви той.

Κύριε Υπουργέ, φίλε Νίκο,



Καλωσόρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια, εκ μέρους του κυπριακού λαού, να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό, όσο και εσένα προσωπικά, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.



Σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη… pic.twitter.com/3e5Px6MUSg — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 3, 2026

Гърция не участва в операции срещу Иран

Гърция не участва във военни операции срещу Иран, заяви говорителят на Министерството на външните работи Лана Зокиу по време на брифинг за пресата във вторник. На въпрос за нивото на участие на Атина в ескалиращия конфликт в Близкия изток, тя каза, че „всички предприети мерки са превантивни и се основават на протокол. Гърция нито участва, нито е замесена по никакъв начин в операцията срещу Иран“. Относно военната подкрепа на Гърция за Кипър, Зохиу заяви, че Гърция не смята, че на острова има „сериозен проблем със сигурността“, но Атина „изразява своята солидарност по всякакъв необходим начин“.