Властите в Анкара отговориха имало ли е иранска атака срещу база в Турция

02 март 2026, 14:37 часа 395 прочитания 0 коментара
Турция опроверга твърденията в социалните мрежи за атака срещу американска военна база в страната и ги определи като неверни, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на Центъра за борба с дезинформацията на турката държава. В изявление центърът заяви, че публикациите, разпространявани в определени акаунти в социалните медии, в които се твърди, че „американска военна база, разположена в Турция, е била ударена“, не отразяват истината.

Турция няма чужди военни бази

Центърът подчерта, че в Турция няма военни бази, принадлежащи на чужда държава, добавяйки, че въздушното пространство, сухопътната територия, зоните под морска юрисдикция и военните съоръжения на страната са изцяло под суверенитета и контрола на Република Турция.

Не е имало атака срещу страната

В изявлението се казва също, че не е имало атака срещу Турция и се определят публикации, представящи страната като страна в регионални конфликти, като явен акт на дезинформация.

 Според изявлението, структурата за отбрана и сигурност на Турция е напълно оперативна и всички развития се наблюдават в реално време от съответните институции.

Центърът призова обществеността да не вярва на неоснователни твърдения и да разчита единствено на официални изявления на властите.

Турция си комуникира с Иран 

Че твърденията за иранска атака в Турция не почиват на истината доказва и комуникацията на ниво външни министри между турскатад държава и Иран.

Турският външен министър Хакан Фидан проведе телефонен разговор в неделя с иранския си колега Абас Арагчи, става ясно от материал на Анадолската агенция. Според информация, получена от турски дипломатически източници, Фидан и Арагчи са обменили мнения относно последната ситуация в Иран. ОЩЕ: След ескалацията в Близкия изток: Турция с дипломатическа активност и комуникация с Иран

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция дезинформация война Израел война Иран
