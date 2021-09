Фон дер Лайен в Тирана: Бъдещето на Албания е в ЕС

След срещата си с премиера на страната Еди Рама тя публикува съобщение в Туитър, в което подчертава, че нейното послание е ясно: бъдещето на Албания е в ЕС.

Фон дер Лайен подчерта, че Европейската комисия се придържа силно към този ангажимент, съобщи телевизия “Ора нюз”.

Тя обяви, че Албания е направила крачки напред в областта на правосъдната реформа и сега е дошъл моментът за действие от страна на ЕС.

От 28 до 30 септември председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посети шестте държави от Западните Балкани, като целта на визитата е да потвърди ангажимента на Брюксел към региона и перспективата за преговори за членство в ЕС, припомня БГНЕС. Очаква се днес следобед тя да посети Скопие.

Delighted to start my visit to the Western Balkans in Albania.⁰

My message is clear: Albania’s future is in the EU.



The @EU_Commission stands firmly by this commitment.



With good progress on justice reforms, Albania has clearly delivered. Now the EU should do too. pic.twitter.com/VLYjz7s8oU