Графити с омраза се появиха на католическа църква в Босна: Надписът е на кирилица (СНИМКА)

Графити с омраза към хърватите бяха изписани на стената на католическата църква „Свети Йосиф“ в Теслич, разположен на територията на Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, съобщи хърватската медия "Индекс". "Убий хърватина" беше написано на църквата, докато местните власти остро осъдиха проявата. Съобщението е било написано на кирилица.

Както съобщава католическият портал nedjelja.ba, енорийският свещеник Паво Шекерия, който по това време е бил в Сараево, е бил уведомен, че графитите са написани в навечерието на вечерната литургия.

До 1992 г. в град Теслич са живели почти десет хиляди хървати, докато според последното преброяване от 2013 г. са били само около 1600.

Посегателство срещу междуетническата хармония

Кметът на Теслич, Милан Миличевич реагира незабавно и се свърза с пастора със съобщение, че това е не само акт на вандализъм, но и посегателство срещу достойнството на съгражданите, както и срещу междуетническата и междурелигиозна хармония, която се изгражда и съхранява в Теслич от години. Той подчерта, че в града няма място за омраза, заплахи и разделения.

Той изрази на пастор Шекерия пълната си подкрепа за малката католическа общност в Теслич и всички граждани, които са обезпокоени от това деяние. Призова за незабавно идентифициране и преследване на извършителите, като подчерта, че само ясен и решителен отговор може да изпрати послание, че речта на омразата няма да бъде толерирана.

Междувременно вицепрезидентът на Република Сръбска Пранич призова за спешно разследване и идентифициране на извършителите, предупреждавайки, че всяка форма на реч на омразата, подбуждане към насилие или оскверняване на религиозни обекти представлява сериозна атака срещу основните ценности на обществото, взаимното уважение и съвместното съществуване. ОЩЕ: Додик ще бъде наказан за реч на омразата