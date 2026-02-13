ЕК преразглежда финансирането на Сърбия

Европейският съюз може да откаже финансов пакет от 1,6 милиарда евро на Сърбия. Причината са новите закони за съдебната система, които според Брюксел подкопават доверието в ангажимента на Белград към върховенството на закона, потвърди еврокомисарят по разширяването Марта Кос, съобщава хърватската медия "Индекс", позоваваки се на материал на Reuters. Съдебните реформи, които влязоха в сила тази седмица и допълнително централизират системата, предизвикаха остри критики от съдии и прокурори, които предупреждават, че те засилват властта на президента Александър Вучич, отслабват борбата с организираната престъпност и подкопават усилията на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз.

„Тези изменения подкопават доверието. Тези в Брюксел, които са готови да продължат напред със Сърбия, сега намират за много по-трудно да защитават тази позиция“, каза Кос.

ЕК преразглежда финансирането

Тя обясни, че Комисията преразглежда финансирането на Сърбия като част от Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани, предназначен да доближи региона до правилата на ЕС и в крайна сметка до членство.

Чрез тази програма на Сърбия бяха отпуснати 1,6 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства. „Тези средства зависят от изпълнението на предварителните изисквания, свързани с върховенството на закона“, подчерта тя.

Сърбия официално започна преговори за присъединяване към ЕС още през 2014 г., но напредъкът беше забавен от широко разпространената корупция и слабите институции. ОЩЕ: Съдебната реформа в Сърбия застрашава кандидатурата ѝ за ЕС