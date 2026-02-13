Скандал за оценки в училище: Арестуваха баба

Полицията в гръцкия град Трикала арестува възрастна жена, след като тя предизвикала истинска словесна буря в училище заради академичните резултати на внука си, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Всичко започнало с обикновен спор в местна гимназия за оценките на ученика за полугодието, но впоследствие ескалира и наложи полицейска намеса, пише още гръцкото издание. По причини, които остават неясни, разговорът ѝ с училищния персонал се разгорещи и в крайна сметка излезе извън контрол.

На мястото на инцидента са извикани власти, които впоследствие са задържали жената, която е отведена в местното полицейско управление. По-късно там са пристигнали и родителите на ученика.

Верижен бой в Хърватия

Припомняме, че в края на януари имаше сходен случай в Хърватия, но с малко повече участници. Верижни шамари си размениха група граждани в хърватския град Кащел Нови.

Конфликтът започнал пред местно училище, където 36-годишна украинска гражданка ударила сина си в лицето, след което 40-годишен минувач ударил нея в опит да защити детето. През това време пристигал съпругът на украинката и видял как бият жена му и на свой ред ударил минувача, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Portal.hr.

Полицейското управление в Кащела повдигна обвинителен акт срещу тримата. Жената беше обвинена в домашно насилие и нарушаване на обществения ред и спокойствие, докато двама мъже бяха обвинени в нарушаване на обществения ред и спокойствие.

Общинският съд за нарушения в Сплит обаче е оправдал и тримата участници, като е сметнал нарушението за леко, пише от Кащел Нови.