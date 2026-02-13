Изкуствен интелект ще е в основата на "Ахиловия щит" на Гърция

Гърция е в напреднали преговори с Израел за вграждане на софтуер за изкуствен интелект в планираната система за противовъздушна отбрана „Ахилов щит“, което ще позволи автоматично откриване, класифициране и избор на оптимален отговор за прихващане срещу входящи заплахи, предаде гръцкото издание Kathimerini. Софтуерът с израелски произход ще бъде свързан с различните възможности на системата – по-голямата част от които също са израелски – включително антибалистични, противодронови и противовъздушни функции.

Той автоматично ще определя коя налична система е най-подходяща за справяне с конкретна заплаха, елиминирайки необходимостта от човешка оценка преди прихващане на входящ снаряд, дрон, самолет или ракета. Решенията ще се вземат мигновено. ОЩЕ: Гърция разгръща Ахиловия щит - мощна система за противодействие на враждебни заплахи по въздух, море и под вода

Каква е целта?

Целта е да се осигури възможно най-добрият отговор от Ахиловия щит, като същевременно се интегрира усъвършенствана технология за изкуствен интелект във възможностите на гръцките въоръжени сили. Очаква се също така прецизното и незабавно прогнозиране да спести ресурси, предотвратявайки ненужното използване на ценни ракети или други боеприпаси срещу евтини безпилотни летателни апарати. Подходът е предназначен да обедини мрежата за противовъздушна отбрана на страната и да подобри цялостната работа на Националния оперативен център.

„Ахиловият щит“ ​​ще се състои от съществуващи системи, включително американска технология, мобилни противовъздушни системи Patriot и системи за „меко убиване“ срещу дронове, разположени на острови и критична инфраструктура на континента. Той ще бъде допълнен от самоходните системи Spyder с малък обсег на действие на Rafael, предназначени да заменят руските и бившите източни блокови системи OSA-AK и TOR M1, които се сблъскват с дългогодишни проблеми с поддръжката.

Разговорите между Гърция и Израел

Разговорите между Атина и Йерусалим се водят от известно време, тъй като софтуерът принадлежи на Министерството на отбраната на Израел, а не на частна компания. Дискусиите първоначално се проведоха на най-високо ниво между премиера Кириакос Мицотакис и израелския премиер Бенямин Нетаняху и продължиха между министрите на отбраната Никос Дендиас и Израел Кац. Сега те навлязоха в чисто техническа фаза и се очаква да приключат скоро.

Водят се и дискусии относно придобиването на ракетите Barak MX на IAI за среднообхватни заплахи и David's Sling за балистични и други ракети с голям обсег. Гърция допълнително ще интегрира ракетни артилерийски системи PULS от израелската Elbit. ОЩЕ: Четвърт милиард евро за отбрана: Гърция стяга редиците