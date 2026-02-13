Балканска държава забрани внос на говеждо от Южна Америка

Вносът на говеждо месо от Южна Америка е напълно забранен в Босна и Херцеговина (БиХ) след злоупотреба с по-ранна пратка, която се озова в продажбите на дребно, въпреки че беше установено, че не е здравословна, предаде хърватската медия "Индекс". Министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Сташа Кошарац заяви днес, че е неприемливо месо, предназначено за по-нататъшна преработка, да се продава на дребно.

„Освен че месото е било продадено на дребно, част от пратката не е отговаряла на необходимите здравни стандарти“, каза министър Кошарац. Става въпрос за пратка от 27 тона говеждо месо. ОЩЕ: Тръмп удря с мита и Колумбия

САЩ искат говеждо от Южна Америка

Докато балканската страна забранява вноса от Южна Америка - в края на миналата година американският президент Доналд Тръмп предложи Съединените щати да започнат да внасят говеждо месо от Аржентина в опит да ограничат инфлацията и да намалят рекордно високите цени на този продукта в страната, предаде агенция ЕФЕ.

"Ще закупим говеждо месо от Аржентина. Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат", заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър форс 1" по време на полет от Флорида до Вашингтон. ОЩЕ: Лекар: Говеждо месо - как влияе на пикочната киселина