Румъния купува единственото молдовско пристанище на Дунав

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще продаде молдовското дунавско пристанище Джурджулещ на Румъния. Бордът на директорите на пристанище Констанца е одобрил споразумението на 12 февруари. Сделката трябва да приключи скоро, съобщават местни издания.

Пристанище Джурджулещ е близо до границите на Молдова с Румъния и Украйна. Намира се на 134 километра от Черно море и е достъпно с речни и морски плавателни съдове.

Пристанище Констанца е поело ангажимент да направи значителни дългосрочни инвестиции в по-нататъшното развитие на Джурджулещ. Целта е да се разшири капацитетът му и да се подобри инфраструктурата му.

В момента Констанца е основният алтернативен маршрут за износ на зърно от Украйна. Въпреки че износът е спаднал рязко миналата година, Констанца е улеснила превоза на над 30 милиона тона от 2022 г. насам.

