Мечка подгони румънски скиор (ВИДЕО)

Туристът вижда мечката, която се намира много близко до ски пистите. Той я примамва да тръгне след него, след което се спуска със ските си. Животното, разбира се, започва да го преследва, а смелчагата не спира да се шегува през цялото време. Всичко това е заснето и в крайна сметка се вижда, че краят на необичайната среща е щастлив, защото мечката в един момент губи интерес към човека.

Romanian ski instructor chased by a bear in the Transylvanian forests.



The man lured the bear away from a group of tourists so no one else would get hurt.



While being chased, the man kept cracking jokes.



