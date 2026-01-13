Мерят си "Рафалите": Недоволство в Хърватия след сделка между Сърбия и Франция

В Хърватия възникна напрежение между министъра на отбраната Иван Анушич и президентт Зоран Миланович. Причината е сделката на Франция със Сърбия за самолети "Рафали". Според хърватския президент Франция е продала употребявани самолети на Хърватия, докато Сърбия ще получи нови. „Хърватия в момента разполага с напълно оперативни хърватски военновъздушни сили, Сърбия все още няма „Рафалите“, ще ги получи едва след няколко години. Но най-важното е нещо друго, което президентът премълча, а именно, че Хърватия е член на НАТО и че Хърватия, заедно с „Рафалите“, има достъп до определени системи, които Сърбия не може да има на същите тези „Рафали“, отвърна министърът на отбраната, предаде хърватската медия "Индкес" позовавайки се на интервю за "Дневник Нова телевизия" след снощното посещение на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Хърватия.

Той е категоричен, че хърватските "Рафали" са много по-оперативни и готови за употреба от сръбските.

"Рафалите" вече пазят небето на Хърватия

„Когато говорим за защита на нашето въздушно пространство, "Рафал", радарните системи и системите за противовъздушна отбрана го защитават през последните десет дни“, продължи той. На въпроса дали "Рафал" ще бъдат разположени в случай на навлизане на дронове в нашето въздушно пространство, той отговори утвърдително.

„Разбира се, че "Рафалите" ще излетят. Системата, която трябваше да функционира, ако бяхме получили информация навреме, че дронът се приближава към Хърватия, вероятно щеше да завърши по различен начин, когато дронът падна. За съжаление, получихме информацията едва когато ги забелязахме на радарите си, тогава вече беше твърде късно“, твърди той.

Задължителна военна служба

Хърватският министър на отбраната говори и за задължителната военна служба. „Първите повиквания са изпратени, засега се задържаме на ниво от 4000 наборници годишно, с тенденция да увеличим този брой, ако има нужда или интерес. Първите хиляда повиквания са изпратени за медицински прегледи, те ще започнат в следващите дни“, потвърди той.

От думите му стана ясно, че няма проблеми и забавяния.