Напрежение на Балканите заради радиоактивни отпадъци

Отношенията между Босна и Херцеговина и Хърватия изглежда са изправени пред огромно предизвикателство. Между двете съседни държави на Балканите възникна напрежение, заради намеренията на хърватската държава да изгради депо за радиоактивни отпадъци близо до границата си с Босна и Херцеговина, научаваме от материал на хърватската медия "Индекс". От Сараево оспориха изгражането, като дори заговориха за международен спор или арбитраж срещу Загреб.

Как започна всичко?

Темата започна през декември миналата година, когато хърватският парламент прие Закона за изграждане на център за управление на радиоактивни отпадъци в Търговска гора, близо до границата с Босна и Херцеговина, с който се създава правната основа за дългосрочно съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, включително отпадъци от атомната електроцентрала Кршко.

Според закона е планирано изграждането на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци в бившия военен район Черкезовац, като преди започване на работата е необходима задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

Действията на Босна и Херцеговина

В отговор на решението на съседната държава, Президентството на Босна и Херцеговина днес прие Проекта на стратегия за защита на правните интереси на Босна и Херцеговина във връзка с погребването на радиоактивни отпадъци, документ, в който се уточнява предприемането на поредица от стъпки за оспорване на изграждането на депото. В него се възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки съгласно международните конвенции и да направи анализи на потенциалните последици от депото за отпадъци върху околната среда.

На службата на омбудсмана на Босна и Херцеговина беше препоръчано да обмисли предприемането на правни мерки, включително международен спор или арбитраж срещу Хърватия. Решението беше взето единодушно от трима членове - Желко Комшич, Денис Бечирович и Желка Цвиянович. ОЩЕ: Радиоактивни сенки от миналото: Европарламентът иска от България проверка на всички ядрени депа