"Опасен пример за реч на омразата": В Босна и Херцеговина реагираха остро на реч на Додик

Речта на лидера на СНСД Милорад Додик, произнесена на предизборен митинг в Източно Сараево в понеделник вечерта, предизвика силни реакции в Босна и Херцеговина. В речта си Додик заяви, че не трябва да се допуска допълнителна ислямизация и добави, че всички трябва „да се противопоставят на грандиозния мюсюлмански национализъм“.

Членът на Председателството на Босна и Херцеговина Денис Бечирович заяви, че речта на омразата в кампанията напомня за разрушителната политика на Додик, която умишлено се стреми да разруши мостовете на сътрудничество и взаимно уважение между народите и гражданите на Босна и Херцеговина. Бечирович подчерта, че речта на Додик представлява опасен пример за реч на омразата, която открито подкопава конституционния ред на Босна и Херцеговина и основните ценности, на които се основава Босна и Херцеговина, а именно мир, толерантност и взаимно уважение към всички народи и граждани.

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез публикува коментар във Facebook, в който отбелязва, че изявленията на Додик представляват най-ниската форма на примитивизъм, расизъм и фашизъм, каквато Европа не е чувала от десетилетия. Хелез добави, че подобна реч на омразата, която дехуманизира цял народ и го представя като заплаха, е прелюдия към най-тежките престъпления срещу човечеството.

