Без паника и не бързайте с превалутирането: Инвестиционен експерт с важни съвети преди еврото

„Има все повече опашки в обменните бюра и ускорение в търсенето на еврото. Търсенето на единната европейска валута се е покачило три пъти и се отчита засилен интерес“. Това заяви пред bTV инвестиционният експерт Макс Баклаян. Той посъветва хората да изчакат преди да превалутират. „Няма нужда от паника“, увери Баклаян. От 1 януари 2026 г. търговските банки и „Български пощи“ ще започнат да обменят евро и това ще продължи до 30 юни. Баклаян заяви, че няма нужда точно сега преди Нова година хората да бързат да обменят левовете в евро.

Няма нужда от притеснение, а от спокойствие и без паника

Снимка: iStock

„В никакъв случай няма нужда от притеснение. Това води до недостиг на евро и повишаване на цените. С успокояването на обстановката всичко ще се нормализира“, увери инвестиционният експерт.

Той посочи, че има евро, но логистиката на това евро до обменните бюра е затруднена и води до недостиг на валутата. „Хората идват със суми под 10 000 лева, което автоматично означава, че ходят с по-малки суми на различни локации, за да могат да обменят парите си, което допълнително увеличават опашките по обменните бюра“, допълни Баклаян.

Той посъветва хората да не се паникьосват от по-високите цени. Със смяната на националната валута и ставайки евро, а не лева, има голям шанс фалшивите пари в страната да се увеличат, предупреди инвестиционният експерт.

Той открои, че има две основния направления как да разпознаем истинското от фалшивото евро. Първото направление – да се почувства релефът на банкнотата. Второто направление – водният знак на самата банкнота.

Баклаян призова още хората да не бързат, защото няма от какво да се притесняват. "Със сигурност еврото е довело до поскъпване, но в следващите 12 месеца ще има много по-голяма еуфория, банките ще могат да кредитират повече. Следващите 12 месеца ще са доста положителни за нас", очаква той.

