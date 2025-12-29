Спорт:

2025 г. си отива с вятър и студ: Николай Василковски за времето в първите дни на 2026 г

29 декември 2025, 07:47 часа 374 прочитания 0 коментара
Трябва да си пазим не само главите, а и да си укрепим балконите и да внимаваме да не ни падне някой клон на главата. Вчера ветровете са стигнали до 100 км/ч, а днес се очаква да са до 60-70 км/ч. В почти цяла България е издаден жълт код за опасно време. Това каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му на самата Нова година температурите ще са около 0 градуса през деня, а вечерта ще паднат до около минус 10 градуса. На 31 декември се очаква да има изолирани снеговалежи, но драма не се очаква. Ранните прогнози чертаят по-сериозна валежна обстановка около 8-9 януари 2026 г.

"От 3 до 6-7 януари се очаква затопляне, като температурите ще се повишат до 10 градуса, а на места и до 15 градуса", каза той.

Времето днес

В понеделник сутрин времето ще бъде предимно облачно, на места ще прехвърча и сняг. Още по обяд облачността ще се разкъсва и намалява, и след обяд в цялата страната ще бъде предимно слънчево.

Минималните температури ще бъдат между минус 6 и 0 градуса, в София – около минус 4, а максималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, за района на София - около 3 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със силен и поривист вятър от северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще са около 6 градуса, температурата на морската вода е 10 градуса, а вълнението на морето ще достигне до 3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива. По билата ще духа силен, на места и бурен северозападен вятър, който следобед ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1 градус, а на 2000 метра – около минус 5 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
