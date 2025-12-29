Полша обяви кога ще е готова стената ѝ срещу дронове

В рамките на до 2 години Полша планира да завърши изграждането на "стена срещу дронове" по източната си граница заради заплахата, която грози Европа от страна на Путинова Русия. Това стана ясно от интервю на полския зам.-министър на отбраната Цезари Томчик за британския ежедневник The Guardian.

За какво говори Томчик? За комплексна система, която да спира безпилотни летателни апарати. Системата включва много елементи - от сензори и радари до средства за сваляне на дронове.

"Очакваме да разполагаме с първите възможности на системата след около 6 месеца, вероятно дори по-рано. Изграждането на цялата система ще отнеме 24 месеца", каза той. Новата система за противовъздушна отбрана ще включва картечници, оръдия, ракети и системи за заглушаване (електронна война).

Министерството на отбраната на Полша обяви и изграждане на укрепления, наречени "Източен щит", по сухопътните граници с Беларус и руския анклав Калининград, насочени към предотвратяване на бъдещо руско нашествие. Очаква се оборудване за блокиране на границата да може да бъде разположено в рамките на часове.

През септември най-малко 19 безпилотни летателни апарата нахлуха в полското въздушно пространство. Полша вдигна бойни самолети и затвори летища. Няколко сгради понесоха щети, след като част от дроновете бяха свалени. Тогава министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви, че това е опит на Русия "да ни изпита, без да започва война".

