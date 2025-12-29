Любопитно:

Мъж с протеза на ръката кара огромен камион в САЩ, в България - не може

29 декември 2025, 08:14 часа 210 прочитания 0 коментара
Мъж с протеза на ръката кара огромен камион в САЩ, в България - не може

Българинът Петър Петров, който е с протеза на едната ръка, работи като професионален шофьор на камион в САЩ. Ежедневно той изминава по над 1000 километра, за да издържа семейството си. В Америка той преминава редовни медицински прегледи на всеки две години и получава подновяване на лиценза си, тъй като отговаря на всички изисквания за безопасност и контрол. В България обаче той се сблъсква с административни бариери.

ОЩЕ: Абсурд на пътя: Мъж получи 10 глоби, прехвърлени му от друг шофьор

Проблеми у нас

Петров се връща у нас, за да поднови шофьорската си книжка. Но се сблъсква с ограниченията на действащата медицинска наредба за професионални шофьори.

След задължителен преглед от специализирана комисия, всички категории за професионално управление са му отнети и му е оставена единствено категория B – за любителско шофиране. Мотивът е формален – „такъв е законът“, въпреки представените документи и доказан професионален опит зад граница.

Случаят поставя въпроса за реалното прилагане на нормативната уредба у нас. Макар формално да е възможно човек с протеза да управлява тежкотоварен автомобил, практиката показва, че медицинските комисии почти автоматично отказват достъп до професията. Това принуждава много шофьори с увреждания да търсят реализация извън България – в държави, където индивидуалната оценка и отговорността са водещи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: По-строгите правила за шофьорските книжки в ЕС - какви са и кога влизат в сила

Материалът акцентира върху неравното третиране, липсата на диалог и човешка оценка в системата, както и върху риска хора като Петър Петров да бъдат лишени от правото си на труд в собствената си страна, въпреки доказаните им умения, опит и отговорност зад волана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
камион изкуствена протеза шофьорска книжка протеза
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес