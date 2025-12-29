Мъж с протеза на ръката кара огромен камион в САЩ, в България - не може

Българинът Петър Петров, който е с протеза на едната ръка, работи като професионален шофьор на камион в САЩ. Ежедневно той изминава по над 1000 километра, за да издържа семейството си. В Америка той преминава редовни медицински прегледи на всеки две години и получава подновяване на лиценза си, тъй като отговаря на всички изисквания за безопасност и контрол. В България обаче той се сблъсква с административни бариери.

Проблеми у нас

Петров се връща у нас, за да поднови шофьорската си книжка. Но се сблъсква с ограниченията на действащата медицинска наредба за професионални шофьори.

След задължителен преглед от специализирана комисия, всички категории за професионално управление са му отнети и му е оставена единствено категория B – за любителско шофиране. Мотивът е формален – „такъв е законът“, въпреки представените документи и доказан професионален опит зад граница.

Случаят поставя въпроса за реалното прилагане на нормативната уредба у нас. Макар формално да е възможно човек с протеза да управлява тежкотоварен автомобил, практиката показва, че медицинските комисии почти автоматично отказват достъп до професията. Това принуждава много шофьори с увреждания да търсят реализация извън България – в държави, където индивидуалната оценка и отговорността са водещи.

Материалът акцентира върху неравното третиране, липсата на диалог и човешка оценка в системата, както и върху риска хора като Петър Петров да бъдат лишени от правото си на труд в собствената си страна, въпреки доказаните им умения, опит и отговорност зад волана.