Да не се притесняваме от еврото, няма да се обърне светът: Вигенин за пътя ни към еврозоната

„Не мисля, че трябва да се притесняваме от еврото. Нищо няма да се промени чак толкова и светът няма да се обърне. Нищо драматично няма да се случи“. Това заяви евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред bTV за пътя на България към еврозоната. Още: Без паника и не бързайте с превалутирането: Инвестиционен експерт с важни съвети преди еврото

Случвало ни се е и преди с деноминацията на лева

Снимка: iStock

Той обясни, че възрастните хора най-много ще се притесняват от превалутирането от лева в евро. Вигенин не мисля, че ще има объркване при връщане на рестото в магазините. „Сигурно ще бъде притеснително в началото, защото все пак е голяма промяна. Особено първият месец ще бъде малко по-сложно, но подобно нещо сме правили и преди – с деноминацията и премахването на трите нули от лева“, даде пример Вигенин.

Кристиан Вигенин посочи, че за повечето евродепутати еврото е ежедневие. В Хърватия също не е толкова драматично с въвеждането на еврото, смята евродепутатът.

Вигенин добави, че дали заради пропаганда или заради необяснение, възрастните хора се притесняват, че заплатите и пенсиите ще се намалят два пъти.

Кристиан Вигенин заяви, че първото нещо, което ще си купи в евро е кафе на някоя бензиностанция, ако е тръгнал на обиколки в страната.

