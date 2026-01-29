Лайфстайл:

Политическо убийство в Косово: Намериха труп на кандидат-депутат

Косовската полиция е намерила тялото на бизнесмена Хекуран Ходжа, който беше в листата с кандидат-депутати на Алианса за бъдещето на Косово (AIK), предаде водещият косовски всекидневник Koha. Първоначално самоличността на намереното тяло не беше изяснена. Трупът му бе намерен в сряда следобед в превозно средство във Ветерник, Прищина. Полицията заяви, че е била информирана за случая и че смъртта на лицето е била потвърдена от медицинския екип на мястото на инцидента.

„Около 15:00 часа получихме информация, че в превозно средство във Ветерник, Прищина, е открит човек без признаци на живот. Смъртта на пострадалия (мъж) е потвърдена от медицинския екип на място“, съобщиха от полицията.

По-късно стана известно, че намереният мъртъв е Хекуран Ходжа, бивш кандидат на Алианса за бъдещето на Косово на изборите.

Политическо убийство?

Все още не се говори за политическо убийство в Косово, но полицията, в координация с държавния прокурор, е започнала разследване на смъртта и продължава да предприема всички следствени и огледни действия, които биха съдействали за разследването на инцидента и пълното изясняване на обстоятелствата по случая, пише още косовската медия. 

Първи реакции

Ето защо лидерът на AAK Рамуш Харадинай написа, че Ходжа е колега от години. „Още от младостта си той се занимаваше с политическа дейност в рамките на Алианса, където винаги се открояваше със своята близост, коректност и уважение към всички“, пише Харадинай. ОЩЕ: Курти: Русия е заплаха за Балканите, чрез Сърбия

Деница Китанова
