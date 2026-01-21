Курти: Русия е заплаха за Балканите, чрез Сърбия

Русия е заплаха за региона, действайки чрез Сърбия, предупреди премиерът на Косово Албин Курти в Давос, Швейцария, за участие в Световния икономически форум, съобщи базираната в Турция Анадолска агенция. Според него мечтите за възстановяване на господството или връщане към старите имперски концепции трябва да избледнеят. Той е категоричен, че както възраждането на Руската империя е невъзможно, така е невъзможно и очакването за каквото и да е връщане на Косово под сръбски контрол, защото съвременната политическа реалност се е променила значително.

Той призова за по-голяма солидарност в рамките на Европа и НАТО , отбелязвайки, че според неговата оценка Русия се стреми да подкопае както Европейския съюз, така и Алианса, докато Китай да достигне мощта на Съединените щати.

Какво е осъзнала Сърбия?

В интервю с бившия британски дипломат и политик Рори Стюарт - Курти подчерта, че въпреки продължаващото непризнаване - сръбските власти са наясно с променената ситуация на място.

Според него от четирите съседи на Косово три държави са признали неговата независимост, докато само Сърбия остава на противоположната позиция, без ясни индикации, че това ще се промени скоро.

"Сърбия разбира по-добре от всякога реалността, че Косово е държава, въпреки че продължава да отказва официално да признае независимостта му", заяви Курти.

Позовавайки се на ситуацията в северната част на Косово, Курти каза, че преди пет или десет години не е имало дори основна свобода на движение или използване на албански език, добавяйки, че днес ситуацията е коренно различна.

Курти подчерта, че всеки, който помага на съсед в опитите за дестабилизация, косвено допринася за създаването на проблеми и за Косово, предупреждавайки, че регионалната сигурност е тясно свързана и взаимозависима.