Румъния се задушава от огромна контрабанда на цигари от България

Черният пазар на тютюневи изделия в Румъния се разраства, алармира проучване на "Новъл Рисърч". Нелегалните цигари вече достигат 12.6% от цялото потребление, което е печален рекорд за последните шест години. Контрабандата на стоки за пушачи нанася тежки щети на румънския бюджет - само през миналата година загубата на фискални приходи е надхвърлила 500 млн. евро, съобщава телевизия "Диджи 24". Оказва се, че нелегалният внос идва основно от България.

"От гледна точка на произхода на продуктите първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30%. Делът на продуктите, идващи от Молдова, е нараснал с 5,4 процентни пункта до 23,8%", посочва генералният директор на "Новъл Рисърч" Мариан Марку, цитиран от Аджерпрес.

Тези данни са впечатляващи, защото в България от години се правят различни проучвания, които твърдят, че у нас контрабандата трайно намалява и делът ѝ сведен до едноцифрен процент. Изглежда, че това се дължи на факта, че е по-изгодно да се продава на черно в страни, където акцизите са по-високи, а ДДС отскоро е с увеличена ставка. По-високото облагане означава, че заобикалянето му носи по-големи печалби на продавачите на черно, пише "Сега".

