Румънската власт лъже: Поне един руски дрон се е разбил в Румъния след атака срещу Измаил (ВИДЕО)

В рамките на няколко поредни публикации, GeoConfirmed определя къде точно е паднал руски дрон като географска дължина и ширина, заснет как експлоадира в един от популярните украински телеграм канали за Одеса - руснаците "преименуваха" иранските дронове-камикадзе "Шахед", които използват за удари в Украйна, на "Геран".

В нощта на 3-ти срещу 4-ти септември Руската федерация отново атакува украинските пристанища Измаил и Рени. Разследването на GeoConfirmed касае атаката срещу Измаил.

GeoConfirmed UKR - Investigation.



The claim:



In the early morning of 04 SEP a Russian Shahed crashed and exploded inside Romania (NATO member).

Russia was attacking Izmail Port (next to the Romanian border).



Our volunteers looked into this. 👇



