Скандален предприемач планира да построи 480 ваканционни къщи в Далмация

Скандален холандски предприемач планира изграждането на туристически курорт с 480 ваканционни жилища върху над 14 хектара земя в Хърватия, а новината привлече вниманието, като се има предвид, че през 2024 г. в района на Туристическия съвет на Ясеница са работили общо 313 компании за отдаване под наем с 2274 легла, които са постигнали средна заетост от 45 дни, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на "Задарски лист".

Той планира да построи освен в курорт в Роване, но и Карин, Растовача, Кузма, Карлобаг, Фужине, в Сплит и други.

Какво му е скандалното?

Проектите се ръководят от холандския предприемач Петер Гилис, известен в Бенелюкс като риалити звезда и собственик на веригата ваканционни паркове Oostappen Groep Vakantieparken.

Гилис беше осъден на 12 месеца затвор в Холандия през април миналата година, шест месеца от които бяха условни с тригодишен изпитателен срок, за години системни данъчни измами. Той обжалва присъдата, а ново заседание е насрочено за 19 март.

Той е изправен и пред съдебен иск, заведен от бившия му партньор Никол Кремерс за физическо насилие, който се очаква да продължи през април. Няколко холандски медии съобщиха, че парковете на Гилис са занемарени и мръсни, с многобройни оплаквания от гости, и че там са регистрирани дейности като проституция, търговия с наркотици и боеве.

Той беше глобен за незаконно настаняване на работници мигранти и за това, че не е предотвратил адекватно проституцията, което доведе до отнемане или отнемане на лицензите му на няколко места. Изправен пред правни проблеми, Гилис продаде девет от своите 11 туристически парка миналата година и реши да разшири бизнеса си в Хърватия. ОЩЕ: Хърватия отчете рекордна година за туризма