Хърватия отчете рекордна година за туризма

Хърватия постави нов рекорд в туризма, като е посрещнала 15,5 милиона туристи и е реализирала 79,2 милиона нощувки от началото на 2025 г., което е с 1% повече в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщи министърът на туризма на страната Тончи Главина, цитиран от държавната телевизия HRT. Той като определи настоящата година като "рекордна" за туристическия сектор.

Рекорден брой туристи и нощувки през 2025 г.

"До 20 август имаме рекорден брой туристически пристигания и нощувки, а паралелно с това и рекорден ръст на разходите и на туристическите дейности," заяви Главина след заседание на правителството.

Разходите на туристите за периода януари-август са се увеличили с 10,4% спрямо същия период на 2024 г., според данни от фискални отчети. Централната банка на Хърватия прогнозира през юни, че приходите от чуждестранен туризъм за цялата 2025 г. ще нараснат с 3,6% и ще достигнат 15,5 милиарда евро (18,01 млрд. долара).

Според Главина правителството и туристическите власти работят върху мерки за разширяване на сезона през цялата година, за да намалят зависимостта от пиковите летни месеци.

Туризмът има ключово значение за хърватската икономика, като формира около 20% от БВП на страната.

