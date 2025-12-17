След танковете от Германия - Хърватия си купува военни камиони от Чехия

Хърватия подписа в Прага договор за закупуване на до 420 тежки военни камиона Tatra за 212 милиона евро с доставка до 2030 г., като част от съвместна поръчка с Чехия и Словакия, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Министерството на отбраната (MORH). На 4 декември правителството прие решение за обществена поръчка на превозни средства и решение за одобряване на поемането на задължения от държавния бюджет в периода от 2026 до 2030 г. в размер на 212 286 643,22 евро, а Комисията по отбрана на Хърватския парламент даде положително становище за обществената поръчка на 30 октомври 2025 г.

Целта на сътрудничеството

„Чрез присъединяването си към съвместните обществени поръчки, Хърватия осигурява по-бързо оборудване на въоръжените сили с необходимите военни машини, намаляване на разходите за обществени поръчки, задълбочаване на военното сътрудничество със съюзниците, повишена оперативна съвместимост с партньорските армии и по-проста логистична поддръжка чрез обединяване на флота“, казва министерството. Допълнението към Рамковото споразумение с чешката компания Tatra Defense Systems беше подписано от директора на Администрацията по въоръженията Ивица Гребенар, заедно с представители на министерствата на отбраната на Чехия и Словакия, се казва в прессъобщението.

Кога е първата доставка?

Първата поръчка на стойност близо 50 милиона евро вече е направена, по която през следващата година ще бъдат доставени 98 камиона, 78 превозни средства TATRA T-815-7 със задвижване 6×6 и двадесет със задвижване 8×8. Закупуването на военни камиони се финансира със заем от Европейския съюз чрез финансовия инструмент Security Action for Europe (SAFE). ОЩЕ: Хърватия купува над 40 от най-мощните германски танкове