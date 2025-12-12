Хърватия купува над 40 от най-мощните германски танкове

Хърватският вицепремиер и министър на отбраната Иван Анушич подписа днес в Берлин потвърждение на поръчката за доставката на 44 танка Leopard 2A8, а договорът е на стойност един милиард и 300 милиона евро, съобщи македонската медия press24.mk. Споразумението беше подписано като част от посещението на хърватската делегация в Германия, водена от премиера Андрей Пленкович. Сключването на сделката идва само дни след като Пленкович беше във Франция, за да укрепва въоръжените сили на Хърватия.

Подробности за сделката

Хърватия закупува 44 германски основни бойни танка Leopard 2A8 с три симулатора, резервни части и логистична поддръжка, за които ще плати със 144,8 милиона евро по-малко. Това е сумата, която германското Министерство на отбраната плати на Министерството на отбраната за танковете, бойните машини и боеприпасите, които Хърватия прехвърли на Украйна в края на 2024 г., и е предназначена специално за закупуването на техните Leopard.

Зашеметяваща сума

Очаква се танковете да бъдат доставени от 2028 до 2030 г., а общата стойност на поръчката е 1,5 милиарда евро. По-голямата част от тази сума, 1,1 милиарда, ще бъде осигурена чрез заема SAFE на ЕС от 2026 до 2030 г., докато средства за предоставяне на удължени гаранционни услуги, повишаване на икономическите цени и плащане на ДДС в размер на 343,6 милиона евро са предвидени от бюджета на Министерството на отбраната от 2026 до 2033 г., припомня хърватският Tportal.