Втора поредна вечер протести в Сърбия срещу резултатите от изборите (ВИДЕО)

Към протестиращите, които настояват за касиране на изборите за град Белград, се присъединиха и подписалите ПроГлас - инициатива на публични личности, които преди изборите призоваха да се гласува. Мариника Тепич и Мирослав Алексич, водачи на тази листа в републиканските избори, са в гладна стачка в РИК до касиране на изборите.

Към присъстващите пред РИК се обърна водачът на листата "Сърбия срещу насилието" Мирослав Алексич, който заяви, че изборите са откраднати и че никой от властите не трябва да прави изявление, защото "чакат сигнала на Александър Вучич". Той добави, че институциите са в капан и мълчат - полицията, прокуратурата и РИК.

"Подадох 25 искания до Министерството на вътрешните работи за кражби на гласове и нередности и те не отговориха на нито едно от тях. А те знаят всичко, просто не трябва да реагират заради Вучич", каза Алексич, цитиран от БГНЕС.

Той изпрати послание до ЕС, в което попита "защо мълчите?". "Ще признаем поражението си, ако загубим.Те крадяха гласове в цяла Сърбия, но най-вече в Белград, и затова реагираме тук. Изборите трябва да бъдат касирани, да се проведат нови избори при други обстоятелства и тогава ще признаем резултатите", подчерта Алексич. Той призова всички опозиционни партии да се присъединят към протеста, както заяви, "че трябва да запазим честността на изборите".

РТС отговори на искането на Мариника Тепич да присъства на обществената служба, където тя заяви, че "настояват за анулиране на изборите, поради кражбата на гласове, организирана от партията на Александър Вучич, който организира вноса на избиратели от друга държава, за да се решат изборите в Белград". За разлика от снощи, когато според медиите е имало четири хиляди души, тази вечер броят на гражданите е по-малък и те са предимно студенти.

