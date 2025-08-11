Прогноза за времето - 12 август 2025 г. (вторник)

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската равнина и временно силен източен вятър. В югозападните райони ще бъде почти тихо. Във вторник ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София – около 33 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра – около 20 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 20 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 52 мин. и изгрява в 22 ч. и 05 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

