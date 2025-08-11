Войната в Украйна:

От Барселона: Стоичков посочи фаворита си за "Златната топка" и намекна кой ще я спечели

11 август 2025, 12:33 часа 255 прочитания 0 коментара
От Барселона: Стоичков посочи фаворита си за "Златната топка" и намекна кой ще я спечели

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков беше специален гост на Барселона за контролата с Комо по случай трофея „Жоан Гампер“. Камата даде интервю пред TV3, в което говори за очакванията си за "Златната топка". Бившият ас на каталунците и ЦСКА не скри симпатиите си към младата звезда на "блаугранас" Ламин Ямал, но намекна, че Усман Дембеле ще спечели най-ценния индивидуален приз във футбола.

Стоичков стиска палци на Ламин Ямал

„Мисля, че можем да спечелим Ла Лига. Шампионската лига е друго нещо, въпреки че е твърде рано да сравняваме това, което виждаме сега, с видяното през миналата кампания. Има двама много ясни фаворити за „Златната топка“: Ламин и Усман Дембеле. Предполагам, че ШЛ има голяма тежест, но да видим дали ще мога да я връча на Ламин. Но наградата се присъжда от „Франс Футбол“, а Дембеле е французин“, каза пред TV3 Стоичков, който спечели "Златната топка" през 1994 година.

Думите на българина бяха коментирани от президента на Барса Жоан Лапорта: "Мисля, че „Златната топка“ трябва да отиде при играч на Барселона. Имаме четирима кандидати, а Ламин очевидно е на гениално ниво. Той е креативен футболист и го доказва във всеки мач. Той прави това, което носителите на „Златната топка“ винаги са правили – да блестят и на всяка тренировка. Всеки, който има късмета да гледа тренировка на Барселона, знае, че той дава всичко от себе си."

"Ще бъдем добре представени на церемонията и се надявам да се приберем с няколко награди за Барселона и футболистите на клуба. Щом Стоичков номинира Ламин, това ме радва, защото той вече е печелил наградата“, заяви президентът на каталунците. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Как Стоичков заведе Моуриньо при Бойко Борисов с молба Челси да победи Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Христо Стоичков Златна топка Усман Дембеле Ламин Ямал
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес