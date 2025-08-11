От Барселона: Стоичков посочи фаворита си за "Златната топка" и намекна кой ще я спечели

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков беше специален гост на Барселона за контролата с Комо по случай трофея „Жоан Гампер“. Камата даде интервю пред TV3, в което говори за очакванията си за "Златната топка". Бившият ас на каталунците и ЦСКА не скри симпатиите си към младата звезда на "блаугранас" Ламин Ямал, но намекна, че Усман Дембеле ще спечели най-ценния индивидуален приз във футбола.
Стоичков стиска палци на Ламин Ямал
„Мисля, че можем да спечелим Ла Лига. Шампионската лига е друго нещо, въпреки че е твърде рано да сравняваме това, което виждаме сега, с видяното през миналата кампания. Има двама много ясни фаворити за „Златната топка“: Ламин и Усман Дембеле. Предполагам, че ШЛ има голяма тежест, но да видим дали ще мога да я връча на Ламин. Но наградата се присъжда от „Франс Футбол“, а Дембеле е французин“, каза пред TV3 Стоичков, който спечели "Златната топка" през 1994 година.
Hristo. Legend. Stoichkov. pic.twitter.com/YaBCsNOPEO— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025
Думите на българина бяха коментирани от президента на Барса Жоан Лапорта: "Мисля, че „Златната топка“ трябва да отиде при играч на Барселона. Имаме четирима кандидати, а Ламин очевидно е на гениално ниво. Той е креативен футболист и го доказва във всеки мач. Той прави това, което носителите на „Златната топка“ винаги са правили – да блестят и на всяка тренировка. Всеки, който има късмета да гледа тренировка на Барселона, знае, че той дава всичко от себе си."
"Ще бъдем добре представени на церемонията и се надявам да се приберем с няколко награди за Барселона и футболистите на клуба. Щом Стоичков номинира Ламин, това ме радва, защото той вече е печелил наградата“, заяви президентът на каталунците.
