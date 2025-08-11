В Хърватия раздават дини безплатно

Войната в Украйна:

11 август 2025
Семейна ферма от хърватския град Крижница раздава дини безплатно, а чрез социалните мрежи производителите са поканили желаещите свободно да се отбият във фермата им в окръг Вировитско-Подравска и да берат дини, предаде макоденската медия "Вечер". Причината е, че никой не иска техните продукти, които те определят като "сладки като мед". Това се дължи на по-голямото търсене на вносни продукти, публикува хърватският портал "24sata.hr".

Не можаха да реализират 60 тона дини

„Съжаляваме, че приблизително 60 тона дини се провалиха“, написаха от семейната ферма в социалните мрежи и нареди на заинтересованите на сайта свободно да берат дини и пъпеши от тяхното поле.

„Елате свободно и без колебание в Крижница, отвъд Драва, до къща номер 53, където разпространяваме продуктите“, казаха те.

Според проучването на Министерството на опазването на околната среда и зеления преход в Хърватия, веригите за търговия на дребно и дистрибуция на храни през 2023 г. са увеличили вноса с 60 000 тона храна.

"Тази година не продадохме 80 процента от дините и пъпешите. Нито един търговец не искаше да ги купи. Отидохме на място, направихме повече от 20 обаждания. И нищо. Искахме само частично да покрием разходите. Накрая цената беше смешна. 17 цента за диня и 40 цента за пъпеш". ОЩЕ: Защо НЕ трябва да купувате нарязана диня?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
