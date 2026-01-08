Лайфстайл:

Вучич уж не иска да е премиер, но може би ще се кандидатира

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че се надява да не стане министър-председател на Сърбия след следващите парламентарни избори, но не изключи тази възможност, а по думите му всичко зависи от резултатите от социологическите проучвания. „Тази възможност съществува, ако изследванията покажат, че Сърбия би тръгнала в грешна посока, ако аз не бях кандидатът“, каза Вучич в телевизионно интервю за Informer, предаде македонската медия "Рацин".

Вучич беше министър-председател от 2014 до 2017 г., след което стана президент, чийто втори мандат изтича през 2027 г. и той не може да се кандидатира отново.

Ще има знак на изборите

Вучич потвърди, че ще бъде водач на избирателната листа за предстоящите избори.

„Ще бъда водач на листата, това е добре. Дали ще бъда първи в листата - ще зависи от това дали искам да се кандидатирам за министър-председател и дали гражданите го искат. Ако в проучването видим, че не е необходимо, с удоволствие ще подкрепя друг човек“, добави Вучич.

Относно състава на листата, президентът подчерта, че тя ще включва голям брой интелектуалци и уважавани в страната хора. „Листа от едно или повече движения. Който иска да се присъедини - е добре дошъл. Който не иска, нека не се оплаква после защо няма да мине преброяването“, каза Вучич. ОЩЕ: "По-добре един ден като сокол, отколкото 100 години като мишка": Какво е намислил Вучич на Балканите?

Деница Китанова
